Formand for donationsudvalget hos Haslev Rotary Klub, Martin Mandrup, uddelte onsdag blomster til beboerne på tre plejecentre.

Dronninge-blomster fra Rotary

17. april 2020

Haslev Rotary Klub gav blomster til tre plejecentre i anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Onsdag eftermiddag fik tre plejecentre i Haslev besøg af Martin Mandrup, der er formand for donationsudvalget hos Haslev Rotary Klub.

Han havde bagagerummet fyldt med blomster fra to lokale forretninger.

- De er til beboerne i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II´s 80 års fødselsdag. Ellers sker der jo ikke ret meget på plejehjemmene i øjeblikket, hvor beboerne er temmelig isolerede på grund af coronaepidemien, siger Martin Mandrup, før han i strakt arm overrækker blomsterne til bebeoere og personale i Grøndalshusene, der kan stå tættere sammen, fordi de deler hjem og arbejdsplads hver dag.

- Det er rigtig dejligt at få blomster, for vi har ikke pårørende, der besøger os i øjeblikket, som ofte har noget med til fællesarealerne. Nu har vi noget at glæde os over. Vi sætter dem på vores lange spisebord, hvor alle spiser frokost og aftensmad. Det er simpelthen fantastisk, og det er den anden buket vi får i anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag, siger Maja Clausen, der er social og social- og sundhedsassistent i Grøndalshusene i Haslev.

- De er flotte. Det er vi meget glade for. Jeg har set noget af dronningens fødselsdag på tv, og jeg kan godt huske, da hun blev indsat i 1972, hvor jeg var 20 år gammel, siger Rudy Jensen, der har boet i Grøndalshusene i halvandet år, hvor han er blevet husenes havemand.

- Jeg var oprindeligt lokomotivfører, og så har jeg arbejdet som havemand. Jeg er glad for at bo her og hjælper til, hvor jeg kan, siger han.

Nye beboere må vente

Der er 50 boliger i Grøndalshusene, og et par af dem står tomme lige nu.

- Der kan pt. ikke komme nye beboere ind. Det er for omstændeligt med de procedurer, vi har. En af vores beboere døde af covid-19. Det stod i avisen, og så har vi en anden beboer, der også har sygdommen, og derinde skal vi bruge vore værnemidler, visir og sprit, fortæller Marion Pihl Jensen, der er centerleder for Grøndalshusene.

Martin Mandrup fortæller, at coronasituationen også har haft betyning for Rotarys ugentlige møder:

- Vi har aflyst to af dem, og så vi har holdt et par mødeaftener over Skype. Det fungerer med interne foredrag, men maden er så udgået, og da den har været budgetteret, så er nogle af pengene i mødekassen blevet lagt over i vores donationskasse. Vi kan holde vores møder på den måde, men vi glæder os til, at vi får en normal situation igen, siger Martin Mandrup og fortsætter til Frederiksgade og Tycho Brahes Vej, hvor der også skal deles blomsterbuketter ud.