Dokumentfalsk: Rettede nummerplade

Bilen blev registreret til at køre 73 km/t, hvor den højst tilladte hastighed er 60 km/t. Imidlertid var der ikke nogen bil i politiets registre, der matchede det registreringsnummer, der fremgik af billederne. Det viste sig nemlig, at bilejeren havde rettet et af bogstaverne på nummerpladen til, så det blev til et andet.