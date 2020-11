Dørene blev lukket: Mand fængslet for voldtægt

Dommeren valgte at følge anklagemyndighedens ønske om at varetægtsfængsle manden mens sagen bliver yderligere undersøgt af politiet.

Voldtægten skulle ifølge sigtelsen være sket søndag aften. Sigtelsen, som blev læst op i retten før dørene til retssalen blev lukket, lød: Du sigtes for søndag aften i Haslev at have skaffet dig samleje med en person, der var ude af stand til at modsætte sig handlingen.