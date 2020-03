- Driftsfolket er nødt til at gå på arbejde for, at affaldsbeholderne kan blive tømt, siger Faxe Forsynings direktør Marianne Almindsø Andersen.

Dit affald bliver afhentet som normalt

- Arbejdsgangene derfor er blevet ændret. Driftsfolket er nødt til at gå på arbejde for, at affaldsbeholderne kan blive tømt. Men vi passer godt på dem, og vi har derfor sørget for, at skraldemændene ikke mødes, siger Mariannne Almindsø Andersen og uddyber: