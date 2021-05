Se billedserie Louise med Tico (tv) og Nicoline med Fanta. Foto: Tails by Ragno Foto: Tails by Ragno

Dirty Paws - en løbeklub for mennesker og hunde

Faxe - 19. maj 2021 kl. 12:37 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Nicoline fra Faxe Ladeplads og Louise fra Bonderød elsker at løbe og de elsker deres hunde, så hvorfor ikke kombinere de to ting - samværet med hundene og gode løbeture i godt selskab?

I hvert fald begyndte de to kvinder at løbe sammen, og med på turene var Nicoline Sørensens Eurasier og Louise Villefrance Linders Kleine Münsterlænder.

De har løbet mange gode ture sammen, og kom så til at høre om HPM Dirty Paws, altså beskidte poter, som er en forening der arrangerer løb for to- og firbenede. Dirty Paws har klubber rundt om i landet hvor man jævnligt mødes og løber sammen, men der arrangeres også større løb rundt om i landet - løb hvor der samtidig samles penge ind til godgørende formål.

Nicoline og Louise fandt ud af at nærmeste ,,menneske-hund-løbeklub" var i Køge og Næstved, så hvorfor ikke starte en lokal løbeklub, tænkte de. Og som tænkt så gjort, så her for nylig inviterede de til første løb i HPM Dirty Paws her i Faxe kommune.

Det foregik i Sibirien ved Faxe Ladeplads, og her mødte syv mennesker og seks hunde op. Nu er der ikke mindre end 57 medlemmer i den lokale afdeling af HPM Dirty Paws.

- Vi løber hver onsdag kl. 17 samt lørdage kl. 10 i ulige uger, fortæller Nicoline og Louise, og tilføjer at de løber forskellige steder hver gang, så man får nye oplevelser, og kan nyde naturen mange smukke steder i kommunen.

Alle kan være med

Nicoline Sørensen har løbet i mange år - Louise Villefrance Linder i knapt så mange år, men de understreger at alle er velkomne til at være med i HPM Dirty Paws, uanset hvor god, eller dårlig, en løber man er. Det vigtigste er samværet, og på hver løbetur sørger man for at alle er med og får en god oplevelse.

Louise og Nicoline fortæller at hundene i hvert fald skal være fyldt ét år for at være med, og at de anbefaler at man lige snakker med sin dyrlæge, for at høre om den er gammel nok til at tage med på løbeture. Det kan nemlig skade hunden hvis man begynder at løbe med den for tidligt.

Udstyr kræves der ikke noget af. Foruden hunden skal man have et halsbånd og en line. Ikke en flexline. Nicoline og Louise har dog mere udstyr til deres hunde - nemlig en sele til både hund og dem selv, så man kan løbe helt ubesværet.

- Men det er altså slet ikke nødvendigt, vi har bare fundet ud af at det fungerer helt fint med sele til både hund og os, siger Nicoline og Louise, der har deltaget i flere løb rundt om i landet.

Du kan læse mere om HPM Dirty Paws på hpmdirtypaws.dk. Den lokale afdeling kan du finde på facebook - søg på HPM Dirty Paws: Faxe.