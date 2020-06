Direktøren jubler: - Halv pris på museet

Faxe: - Du må godt skrive, at direktøren ikke kan få armene ned, udbryder museumsdirektør for Østsjællands Museum, Peter Gravlund Nielsen, da vi taler i telefon sammen.

Som konsekvens af Folketingets store sommerpakke, der blev vedtaget den 19. juni, hvor der bliver sparket 700 millioner til kulturen ud i samfundet, er det nu blevet muligt for Østsjællands Museum at tilbyde halv pris på alle billetter til museets aktiviteter allerede fra på lørdag af.

- Det er edderbankme en god nyhed for alle, der bor på Sjælland. Det skal kompensere for det tab museet har haft i forbindelse med nedlukningen.

Han fortæller, at han og medarbejderstaben i dag har arbejdet hårdt på at få styr på de praktiske sager inden på lørdag.

- Vi har løbet rundt som sindssyge, for at få tingene til at lykkedes. Vores kasseapparat skal blandt andet indstilles til at en billet koster det halve, siger han og udbryder igen: