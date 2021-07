Send til din ven. X Artiklen: Direktøren glemte at søge dispensation: Cirkus har fået en kæmperegning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Direktøren glemte at søge dispensation: Cirkus har fået en kæmperegning

Faxe - 12. juli 2021 kl. 10:18 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Beboerne i København skal skærmes mod skadelige partikler fra udstødningen fra de mange biler, busser og lastbiler, der hver dag kører igennem byen.

Derfor er der - præcis som i Århus, Aalborg og Odense - indført miljøzoner i København, hvor man kun må køre, hvis køretøjet har partikelfilter.

- Eller hvis man har søgt og fået dispensation. Jeg plejer at søge, og vi plejer at få dispensation. I år havde jeg simpelthen glemt det, siger cirkusdirektør René Baldoni.

Og den forglemmelse står lige nu cirkusdirektøren i ni gange de 12.500 kroner, som er standard-bøden, hvis man bliver snuppet på overvågningen, og køretøjet ikke lever op til miljøkravene.

At der er tale om beboelsesvogne til cirkus, som ikke kan køre på motorvejen, hjælper ingen steder. Heller ikke argumenter om, at der var tale om kørsel på en strækning på bare fem kilometer.

- Jeg har gjort indsigelse to gange, men hver gang får jeg en tør tilbagemelding om, at bøderne er udstedt på korrekt grundlag og at man normalt ikke kan ansøge med tilbagevirkende kraft, siger René Baldoni.

I øvrigt konstateringer, som René Baldoni ikke anfægter. For den dag i pinsen, da blev beboelsesvognene kørt igennem København for at komme til Amager og spille forestilling. Og der var ikke, som det ellers kræves, søgt om dispensation fra kravet om partikelfilter på køretøjerne.

En dispensation, der ellers kan gives, hvis der er tale om et »unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året«, som der står i vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

René Baldoni har stået bag Cirkus Baldoni i 20 år og han plejer at have styr på reglerne for alt lige fra teltrejsning til transport af vogne og opsætning af plakater.

- Måske kunne jeg forstå det, hvis jeg opnåede en økonomisk gevinst ved ikke at søge. Men det gør jeg ikke. Ansøgningen om dispensation er gratis, og vi har som nævnt søgt og fået de foregående år, forklarer René Baldoni.

- Jeg havde måske bare håbet, at man kunne udvise en smule forståelse for, at vi, der har bedrevet kultur efter genåbningen har haft en lille smule travlt med en masse corona-forholdsregler og sådan, siger René Baldoni.

Sidste år var Cirkus Baldoni således det første turnerende cirkus i verden, der kunne invitere publikum ind i teltet på en post-corona-turné. I år blev det med sæsonstart 6. maj til det første turnerende cirkus i Nordeuropa.

- Heldigvis kører vi for fulde huse, så vi finder nok pengene. Det ærgrer mig bare. Ja, det er mig, der har glemt at søge dispensation, men jeg synes så ikke, bøden står mål med forseelsen, siger René Baldoni.