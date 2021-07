Direktør: Vi har været transparente

Spørgsmålene gik på, om Bregentved har modtaget eller forventer at modtage et tilbagebetalingskrav fra Landbrugsstyrelsen, om Bregentved ville have oprettet svineproduktionen med den nuværende kapacitet, hvis man kun kunne have fået landbrugsstøtte for et samlet selskab og endelig var der spørgsmålet om, hvad lå til grund for, at Bregentved valgte at oprette fire ens datterselskaber fremfor et enkelt datterselskab til at stå for svineproduktionen.