Dine venner burde flytte til en anden kommune

Der er store penge at spare på huskøb, hvis du kigger på kommunegrænserne. Kender du for eksempel nogen med et hus i Køge Kommune, der brokker sig over, at de ikke har penge nok? Eller som måske har brug for mere luft i regnskabet? Så se at få dem overtalt til at flytte til Faxe Kommune. Boligsiden har nemlig kigget huspriserne igennem og kommer frem til, at man ikke altid behøver at flytte til den anden ende af landet for at finde billigere boliger. Noget så simpelt som bare at flytte til nabokommunen kan gøre en meget stor forskel i pengepungen. Og så behøver man jo ikke nødvendigvis at skifte ungerne til en ny skole eller finde sig et andet arbejde.