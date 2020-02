Nu kan danske landmænd få et fuldstændigt digitalt overblik over deres mark med informationer om alt fra baggrundsstråling og pH-værdi til indhold af næringsstoffer.Foto: Danish Agro

Digitalt fingeraftryk til landmændene

SoilOptix har udviklet en scanner, der bliver monteret på et køretøj, og som hektar for hektar måler baggrundsstråling fra markens jordlag.

De målte data analyseres via matematiske modeller og kalibreres med få traditionelle fysiske jordprøver, som også tages fra køretøjet. Tilsammen giver dette et præcist billede af markens tilstand på mere end 20 parametre. Herunder tekstur, pH, Fosfor, Kalium, Magnesium, Bor, Kobber og andet.

- Med vores nye setup, hvor vi kommer til at tilbyde digitalt fingeraftryk af landmandens marker, kan vi give ham et langt mere detaljeret og præcist billede af tilstanden i hans mark, end det han kan få i dag. I dag bliver der normalt taget en jordprøve per hektar, når en mark skal analyseres. Resultatet fra SoilOptix-scanneren svarer til, at der bliver taget 800 fysiske jordprøver per hektar, siger Henning Haahr.