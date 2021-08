Se billedserie Politikerne lagde et stort engagement i debatten om detailhandlen. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Detailhandlens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Detailhandlens fremtid

Faxe - 04. august 2021 kl. 18:20 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Faxe Handelsråds foredrag og valgdebat tirsdag aften satte fokus på den fremtid, detailhandlen går i møde.

Kommer der så mange droner i luften fra det amerikanske firma Amazon, at de fysiske detailbutikker i Faxe Kommune må dreje nøglen om, eller går den lokale, personlige handel en lysende fremtid i møde?

Det er yderpunkterne. Faxe Handelsråd tog sagen op tirsdag aften i Det Gamle Rådhus i Rønnede, hvor konsulenten Bruno Christensen holdt en brandtale for de lokale butiksejere og ansatte, som ledte op til en politisk valgdebat om emnet, der havde byrådsmedlemmerne Ole Vive (V), Camilla Meyer (S), Lars Folmann (DF) og René Tuekær (L), samt kandidaterne Kenni Lars Rasmussen (RV), Michelle Frese (SF) og Allan Tirsgaard (K) i panelet.

Mange tendenser Bruno Christensen skitserede de udfordring og muligheder, som specialbutikkerne i byer som Haslev, Faxe, Rønnede, Karise, Faxe Ladeplads og Dalby står overfor nu og fremover.

- Butikkerne er byens puls og der er afgørende for byens omdømme som en aktiv by. Pulsen i en by er detailhandlen. Har man ikke nogen detailhandel, hvorfor skulle jeg så bosætte mig med min familie i det her område, spurgte Bruno Christensen og tilføjede, at kunderne som udgangspunkt ikke kender kommunegrænser og bare vil have det størst mulige udvalg og de lavest mulige priser.

Men der ligger mange lag under den påstand, og en stor del handler om ændrede forbrugsvaner.

Mange vil gerne leje fremfor at eje. Og flere køber brugt fremfor nyt. Gerne i de mange lokale genbrugsforretninger, som Bruno Christensen mener er en større trussel imod detailhandlen end den stigende nethandel.

Forbrugerne har sparret mange penge op under coronakrisen, men de er stadig på tilbudsjagt, og her ser Bruno Christensen en tendens til, at storby-shopping ændres til indkøb i nærområdet.

- Den fysiske butik er stadig nummer et. Og der er fortsat planer om at åbne nye butikker, så man kommer tættere på forbrugerne. Udgangspunktet er, at vi gerne vil komme butikken, hvor vi kan se og opleve varen gennem det personlige salg. Live-shopping er noget helt nyt, hvor man stiller sig op foran et lille videokamera og fortæller på de sociale medier, at der netop i dag er et særligt tilbud på en bestemt vare, forklarede Bruno Christensen.

Han fortalte også, at der vil komme ubemandede dagligvarebutikker og mere click & collect, men det centrale i kampen om at få kunderne er den personlige sælgers kompetencer.

Et fælles valg Bruno Christensen kom med flere eksempler fra det store udland på attraktive butikker med Hawaii-musik og feriestemning.

Og en fiskehandler i Seattle, hvor medarbejderne kastede torsk gennem luften.

- Jeg har været i detailhandlen siden 1965, og dengang var budskabet. Alt hvad vi ikke har. Det skaffer vi, så handlen bliver i lokalområdet. Sådan er jeg opdraget. Smid en frisk buket blomster ind i butikken. Det er de små ting, der skal til for at gøre hver dag til en fest, sagde han og gentog, at butikkernes kvalitet og overlevelse har betydning for hele det lokale samfund:

- Set med mine øjne er nethandel noget skidt, der lukker butikker. Og hvis butikkerne er borte, så er der ingen nyheder og annoncer til den lokale ugeavis, som også lukker. Og så er der ingen sponsorer til sport og spejdere. Det at handle på computeren har konsekvenser for alle. Men det scenarie er kun, når jeg virkelig er sortseer. Jeg tror, at vi gerne vil have et samfund, der er levende. Så gør butikken mere attraktiv, sagde Bruno Christensen og fremhævede Lyngby Hovedgade med store velassorterede butikker, tæer og parkering som forbilledet.

Hvad gør vi? Business Faxes direktør, Tomas Legarth, indledte den politiske debat med at spørge, om bosætningen er afgørende for detailhandlen. Og hvad der skal gøres for at tiltrække investorer og nye borgere?

- Vi er på seks år gået fra 35.000 til 37.000 borgere. Vi skal styrke bosætningen og vækst. Væksten har været i Dalby og Karise, og nu er det Haslev og Rønnede, som vokser. Vi får rigtig mange henvendelser fra investorer, fordi byerne udvikler sig. Industri bliver til boliger, svarede Ole Vive.

- Et godt serviceniveau med skole, pasning og seniorliv er afgørende. Vi ligger lige i numsen af Køge. Mange vil gerne ud til Haslev og Faxe Kommune. Vi får direkte tog til København. Vi skal have tænkehatten på, vi går en rigtig god tid i møde, sagde Lars Folmann.

- Jeg er flyttet fra Køge til Haslev for et år siden. Da mine forældre kom for at se mit nye hus i Haslev var de meget begejstrede for, at vi havde alt omkring os inden for 500 meter, sagde Kenni Lars Rasmussen.

- Vi har guldet, og vi skal gøre mere og tro på det. Vi har mindre byer, men vi har Skovtårnet og naturturismen, som tiltrækker gæster, der også skal bo, spise og handle. Jeg var kom selv forbi et butiksvindue i Tønder i min ferie, og jeg købte en lampe og næsten en sofa, fordi der var en sælger, der kunne sit kram, sagde Camilla Meyer.

- Vi skal gøre det stik modsatte af Næstved Storcenter. Folk kommer ikke kun for at handle, men også for at opleve nogle af de ting, der er gjort ved Faxe by over en 20-årige Vi skal gøre vores bymidter æstetisk flotte. Men der åbner også superflotte butikker specielle steder. Vi kører ud til en gårdbutik for at købe verdens bedste spegepølse, og samtidig står der en butik tom i bymidten. Det er et paradoks, mente René Tuekær.

- Jeg mener, at vi skal ansætte en tovholder, der tager imod nye, der gerne vil lave butikker. Der er rigtig mange, som pendler ud af kommunen, og hvis vi skal bruge en time på transport, så bliver det detailhandlen, der taber. Derfor skal vi have de rigtige arbejdspladser her, sagde Michelle Frese.

- I Dalby er der eksempelvis en Superbrugs med vaskehal og tankstation. Det er ikke med til at lave et attraktivt butiksliv. Vi ska have flere tøj- og specialbutikker med parkeringspladser. Vi må arbejde med planerne politisk, sagde Allan Tirsgaard.

Formanden for Faxe Borger- og Erhvervsforening, Ib Elberg, mente, at Business Faxe skal løfte opgaven som koordinator for nye butikker:

- Og så mangler vi bare, at kommunen får detailhandelsbrillerne på. Vi har 2900 ansatte i detailhandlen i Faxe Kommune og I skal fanden gale mig understøtte detailhandlen med ressourcer og penge. Det kommer ikke af sig selv, sagde han.

Det blev også debatteret, hvordan der kommer flere uddannelser til området, og her slog Lars Folmann til lyd for, at Faxe Byråd eksproprierer EUC Sjælland ud af Håndværkerhøjskolen i Haslev.

- Så vi kan få den håndværksefterskole. Vi skal bruge udfordringsretten, sagde han.

Allan Tirsgaard ville gerne være med til at »vride armen om på EUC«, mens Ole Vive sagde:

- Vi skal lægge et meget stort pres på EUC for at bringe flere uddannelser tilbage til vores område. Vi har mange håndværksmestre her, og vi skal understøtte et lærlingenetværk. Det er vi i gang med.