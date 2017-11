Artiklen: Det tegner til et fantastisk valg for Socialdemokraterne

Det tegner til et fantastisk valg for Socialdemokraterne

Faxe Kommune: Socialdemokraterne får før fintællingen otte mandater i det nye byråd, og det var da også en synligt tilfreds Knud Erik Hansen (S), der indtog scenen for at læse mandattallene op.

Socialdemokraternes otte mandater er en fremgang på to, mens Venstres mandattal ligger uændret på syv mandater, og Dansk Folkeparti går et mandat frem til i alt fire.

De helt store tabere i spillet om mandater blev Borgerlisten, der går to mandater tilbage fra deres hidtil fire mandater, så de næste år kun er repræsenteret af to.

Både Konservative og Enhedslisten går fra to til et mandat, og SF ligger uændret på et mandat, og så får Liberal Alliance et sæde i byrådet efter valget for første gang nogensinde.