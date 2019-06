Se billedserie Det var en fin aften med bål og heks i Bråby IF med 100 spisende gæster. Foto: Allan Grasberger

Det talte de om ved sankthansbålene

Faxe - 24. juni 2019 kl. 10:36 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle byer har hekse, andre steder nøjes man med båltalerne, og i Faxe Boldklub var arrangementet uden båltaler, men i børnehøjde med tidlig start på boldspillet og hoppepuden.

Ved Gøgsmosen i Rønnede talte plan- og kulturudvalgets formand René Tuekær om, at vi fejrer sankthans, for at det historiske bliver bevaret. Og om alle de unge mennesker på ungdomsuddannelserne, der netop nu springer ud som studenter.

Han aktualiserede klimaemnet, som har fyldt meget i folketingsdebatten og på det seneste byrådsmøde i torsdags. Og han nævnte Borgerlistens kommende initiativ til nedsættelse af et nyt politisk udvalg, der skal forfølge indfrielsen af FN´s 17 verdensmål.

Ved Freerslev Kirke håbede Venstres gruppeformand Michael Rosendahl på godt vejr til landmændenes høst, til strandgæsterne og i de blomstrende haver.

Han talte også om trolden i skikkelse af en type politiker, der i den seneste valgkamp brugte fornærmende retorik og grimme ord, der rystede de fleste danskere.

- Sådan et sprog bygger ingenting op, det nedbryder kun. Vi skal mødes i samtalen, ikke splittes, sagde Michael Rosendahl, der også fortalte hvordan, han med sin familie flyttede til Haslev efter en udflugt til de smukke godser Bregentved og Gisselfeld.

Han talt om, at idrætsforeninger står sammen og kæmper for bedre faciliteter, og at forældre kæmper for bedre skoler og institutioner.

- Det er en glæde at møde engagerede borgere. Som politiker ville lykken være at imødekomme alles ønsker, men regler, rammer og økonomien er et vilkår der begrænser mange ønsker, sagde han.

Borgmester Ole Vives (V) første båltale blev holdt i haven bag Dalby Hotel, hvor borgerforeningen stod for arrangementet.

- Det er her, vi samles til en hyggelig snak med familien. Naboerne, gamle skolekammerater og barndomsvenner i en tid, hvor det nogle gange kan føles, som om alt er i opløsning - også vores værdier - og så føles det helt rigtigt, at vi gør noget sammen. År efter år, sagde Ole Vive ved bålet.

- I aften har vi ro og tid til at fortælle hinanden om de ting, vi brænder og føler for. Gode oplevelser på arbejdet, ting i familien, flotte karakterer, og det sted vi bor. Jeg føler stærkt for vores kommune, vores herlige natur og udflugtsmålene som Kulturstrøget i Faxe, skønne skove og strande, Camp Adventure med Skovtårnet og hjertestierne. Der er så mange muligheder, sagde Ole Vive og roste ildsjælene i de frivillige foreninger.

Og i Bråby IF talte kommunes journalist Allan Grasberger blandt andet om tiden:

- Vi siger om tiden, at den ofte er for kort, eller for knap. Eller også er den allerede gået, kommer ikke igen. Eller, man kan sige til sig selv: Tid er ikke noget, der går - det er faktisk noget der kommer, sagde Allan Grasberger og benyttede samtidig lejligheden til at tale som formand for åretsStafet For Livet i Haslev 21. og 22. september.

- Når man taler om noget så alvorligt som kræft, kan det sagtens virke provokerende, når jeg siger, at tid er noget, der kommer. Og at der er masser af tid.

- Det kræver en vis portion overskud at se sådan på tingene, hvis man er kræftramt. Formålet med Stafet For Livet er faktisk på sig egen lidt finurlige måde at købe mere tid. Skaffe mere tid, sagde han.