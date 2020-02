I februar 2019 modtog Finn Hansen (S) Ridderkorset for sine 25 års arbejde i byrådet; først i Rønnede og siden i Faxe Kommune. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Det skete for et år siden: Finn Hansen modtog Ridderkorset

Faxe - 09. februar 2020 kl. 11:44 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan du huske? I disse dage er det et år siden byrådsmedlem, tidligere borgmester Finn Hansen (S) fra Dalby, modtog Ridderkorset:

Umiddelbart inden byrådsmødet torsdag aften holdt borgmester Ole Vive (V) en tale for byrådsmedlem Finn Hansen (S) og satte herefter Ridderkorset på hans jakke.

Det modtager han som Dronningens påskønnelse af hans 25 års virke i byrådet, hvor han senest har været formand for teknik- og miljøudvalget og beskæftigelsesudvalget.

Finn Hansen bor i Dalby, hvor han ved valget i 1993 blev valgt ind i Rønnede Byråd, og fra 1998 og fire år frem var Finn Hansen borgmester i Rønnede Kommune.

Da han satte sig i borgmesterstolen, var det en kommune i svære økonomiske problemer han overtog, men han fik store dele af økonomien sat på ret kurs.

Og så kom spildevandssagen, der blev landskendt:

- Der er utrolig spændende at være i politik. Der sker noget nyt hele tiden. I Rønnede satte vi et projekt i gang for at få Danmarks bedste skole, og vi var nået langt med planlægningen. Så kom valget, og så kom det her meget uheldige tidspunkt for mig med den her kæmpestore vandafledningsafgift ved to rensningsanlæg.

- Vi havde fået lavet en udregning på, at det kostede 35 kroner kubikmeteren, og så røg prisen op på 65 kroner. Det kan man jo ikke klare til et valg, og så røg planen for de to skoler, og det er det, der ærgrer mig allermest. For skal man lave tiltrækningskraft, så nye tilflyttere synes godt om vores område, så er skolerne et meget stort trækplaster, siger Finn Hansen, der altså mistede borgmesterposten på grund af den høje spildevandsafgift.

Finn Hansen blev siden Faxe Forsynings første formand:

- Faxe var en af få kommuner, der var meget hurtige til at få lavet aktieselskabet Faxe Forsyning, og det har gjort, at vi har sparret omkring 110 millioner kroner i skatter og afgifter. Det har gjort, at vi har sluppet for mange af de her afgifter, som mange af de andre kommuner har haft store problemer med, siger Finn Hansen.

Artiklen her blev første gang bragt i Sjællandske Næstved, Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge i februar 2019.

