Se billedserie Der er masser af flotte blomster, der er sprunget ud i Gisselfelds store slotspark.

Det perfekte udflugtsmål

Faxe - 26. april 2020 kl. 15:16 Af Tekst og foto af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringspladsen udenfor slotsparken ved Gisselfeld Kloster var både lørdag og søndag godt fyldt op med biler. Årsagen var, at man nu har mulighed for at komme ind og gå rundt i slotsparkens flotte omgivelser og besøge det mindst ligeså interessante orangeri, som byder på en verden af smukke genstande.

Ænderne i søen så ikke ud til at ænse de besøgendes tilstedeværelse. De svømmede rundt og hyggede sig i vandet, mens solen havde en vedvarende kamp med skyerne om, hvem der skulle dominere vejrbilledet. I de sekvenser, hvor solen havde overtaget stod parken i den grad skarpt og er på alle måder en pryd for øjet.

I det gode vejr kunne de besøgende spankulere rundt og nyde de mange farver og ikke mindst rhododendron i fuldt flor.

Blandt de besøgende var Inge Skov Hansen og Birgit Louise Holkjær, der havde taget turen fra Næstved til Gisselfeld.

- Det er fantastisk at kunne gå rundt og nyde det her. Det er en lise for sjælen, konstaterer Birgit Louise Holkjær.

For veninden Inge Skov Hansen var det også en udsøgt fornøjelse at være på besøg i klosterets farverige omgivelser.

- Jeg kommer her gerne to-tre gange om året, og det er altid så skønt at komme her. Det er nogle søde mennesker, man møder her på stedet, og de gør et flot stykke arbejde med slotsparken, siger Inge Skov Hansen.

Hun havde overvejet en tur på Gavnø ved Næstved, men efter moden overvejelser gik turen i stedet til Gisselfeld.

- Jeg kan lige forestille mig, hvordan Gavnø er fyldt med mennesker i denne weekend, så jeg foretrak at komme her til Gisselfeld, hvor der også er skønt at gå rundt, siger Inge Skov Hansen.

Birgit Louise Holkjær tøver heller ikke med at rose Gisselfeld-besøget, som hun i den grad vil anbefale til andre.

- Gisselfeld er et perfekt sted at tage på udflugt til i denne tid. Det er pragtfuldt at gå rundt her og bare suge indtryk til sig, siger Birgit Louise Holkjær.