Se billedserie To elever fra 6. klasse fortalte lidt om, hvad de havde lavet i årets løb, for igen at få Friluftsrådets grønne flag. Foto: Peer Rasmussen

Det grønne flag i flagstangen

Faxe - 02. december 2020 kl. 09:45 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Friluftsrådets grønne flag hænger igen på flagstangen hos Druestrup Friskole.

Gennem mange år har man på friskolen arbejdet med temaet natur, og på skolen er der ingen, som helt nøjagtigt ved, hvor mange gange det grønne flag er blevet hejst på skolen, men det er i hvert fald 12-13 år i træk.

Druestrup Friskole har i det forgangne skoleår arbejdet med temaet "natur" i Grøn Skole-programmet.

I løbet af skoleåret har 6., 0. og 2. klasse gennemført mange spændende aktiviteter.

Eleverne har blandt andet arbejdet med biodiversitet og registreret planter og dyr på skolens område.

De har også lavet plancher om planter og træer, lavet fuglefoderkugler og haft besøg af en naturvejleder fra Faxe Kommune.

Derudover har eleverne bagt pandekager over bål, undersøgt dyr og fundet ud af, hvad de forskellige dyr har brug for.

Eleverne i 6. klasse har gjort en forskel ved at lave kasser og stenbed med vandhul til flagermus, pindsvin, egern og blåmejser.

De har endvidere lavet en lille dam, kompostbunke og bladbunke, så dyrene har gode forhold, når de skal sove.

Hele indsatsen har eleverne formidlet til hinanden, og 6. klasse har guidet 2. klasse og vist forskellige tiltag.

Stolte elever

Det var borgmester Ole Vive, som den 25. november havde fået fornøjelsen af at hejse det grønne flag på skolen, og han fik kyndig assistance af et par elever og et par lærere.

På begge sider af flagstangen havde elever og lærere stillet sig op, og inden Ole Vive hejste flaget blev der sunget et par sange.

Herefter fik nogle stolte og lidt nervøse elever fra henholdsvis 6. og 2. klasse lov til at fortælle lidt om, hvad de havde lavet i årets løb for, at skolen igen i år kunne få det grønne flag.

- Vi har to skoler her i Haslev, som har det grønne flag hængende, men det er jer her på Druestrup Friskole, som har haft flaget længst tid, vist nok 12-13 år. I elever og I lærere gør et stort stykke arbejde med naturen her på skolen. I har en tradition for, at det er 2. og 6. klasse, som deltager i projektet, og I skal have tak for, at I er med til at passe på naturen, sagde Ole Vive blandt andet.

Efter flaghejsningen viste et par engagerede elever fra 6. klasse Ole Vive, hvad de havde arbejdet med i årets løb.

Ole Vive så blandt andet nogle flotte egern-, blåmejse- og flagermuskasser, som eleverne havde været med til at lave.

Derudover så han et slangebo af sten samt et bo, hvor salamandere kan opholde sig.

Integreret del af hverdagen

Det er de to lærere i henholdsvis 2. og 6. klasse, Berglind Arnsdorf og Pia Gøderum, der står for koordineringen af undervisningen i forhold til naturen og det overordnede ansvar for, at skolen lever op til målene for at kunne få det grønne flag.

- Det at få det grønne flag betyder meget for os her på skolen og det er en integreret del af hverdagen. Vi gør en indsat for noget, som betyder noget her på skolen og som bidrager til at gøre noget for det, som rører sig i tidens ånd og forhold til klimaet. Vi taler om bevidsthed om, hvordan vi er som mennesker og hvordan vi agerer i forhold til naturen. Alt dette vil vi gerne bibringe børnene, fortæller Pia Gøderum.

- Det handler også om, at eleverne skal have den nødvendige respekt for naturen og at man skal passe på den. Eleverne går meget op i, at der ikke bliver smidt affald i naturen og at vi bevarer de tiltag vi har gjort i forvejen, supplerer Berglind Arnsdorf.

Druestrup Friskole skal nu overveje, hvilket tema, eleverne og skolen skal arbejde med i løbet af 2021.