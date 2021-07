Se billedserie Kasper Kristensen har igen fået travlt.Foto: Morten Chas Overgaard

Det går fremad på Feddet

Faxe - 25. juli 2021 kl. 12:31 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Efter halvandet år med aflysninger, nedlukninger og restriktioner ser fremtiden nu igen lys ud. I hvert fald hvis man spørger Kasper Kristensen fra Feddet Strand Resort.

Feddet: 2020 og en stor del af 2021 har ikke været en nem tid, hvis man driver en campingplads, men hvor Feddet Strand Resort det seneste halvandet år har været udfordret af nedlukninger og restriktioner, så begynder det igen at se rigtig fornuftigt ud.

- Det ser rigtig fint ud, og jeg er overbevist om, at vi får en rigtig god sæson. Det bliver jo primært for vores danske gæster, for de udenlandske turister er ikke kommet tilbage i ligeså høj grad som tidligere, men jeg er forventer da, at de kommer tilbage, så vi ser positivt på fremtiden siger administrerende chef i Feddet Strand Resort, Kasper Kristensen.

Han arbejder altid på at udvikle tilbuddet til gæsterne, og i år er heller ikke en undtagelse. Der er bygget både nye feriehytter og feriehuse, og så er har Feddet Strand Resort fået en ny pizzabar og en ny burgerbar, ligesom restauranten er blevet moderniseret.

Derudover er der også masser af nyheder til de gæster, der er glade for at være aktive på deres ferie, og dem er der en hel del af på Feddet.

- I år har vi fået en padel-bane, og så har vi som sædvanligt bygget nye elementer til vores aktivitetsbane ude i vandet. Den er et kæmpe hit hos børnene, og mange kommer hvert år og glæder sig til at se, hvad der er kommet af nye ting på banen, siger Kasper Kristensen.

Han er lykkelig over, at campingturismen ser ud til at være opadgående, og selvom det betyder voldsom travlhed i hverdagen, så er det nok noget, Kasper Kristensen gør klogt i at vænne sig til.

Ifølge branchen er der indregistreret ikke mindre end 2.048 nye campingvogne fra august 2020 til maj 2021, mens tallet i samme periode året før var 1484, og den tendens viser ifølge Kasper Kristensen, at flere danskere har opdaget, at camping kan være en helt fantastisk måde at holde ferie på.

- Jeg tror generelt, at dansk camping ser ind i en lys fremtid. Når man ser på salget af campingvogne, så ser det ud som om, mange danskere har fået øje på, at plads og frihed tæt på naturen er en fantastisk ting, og dem, der formår at inkorporere det i deres forretning, går en lys tid i møde, siger han.