Se billedserie Det er vigtigt at have sit eget paradis, mener Ole Vive.Privatfoto

Det er vigtigt at have sit helt eget paradis

Ole Vive er den sidste i rækken af politikere, der det seneste år har fået mulighed for at skrive om noget andet end politik, så borgerne i kommunen kan lære personen bag politikeren at kende.

Faxe - 25. marts 2021 kl. 16:02 Af Ole Vive (V) Kontakt redaktionen

En borgmester har det privilegium, at jobbet giver adgang til at deltage og være tilskuer i andre menneskers private begivenheder. Jeg får tit en lille rolle i deres særlige øjeblikke - ved vielser, diamant- og Krondiamantbryllupper eller til en 100 års fødselsdag. Her ser jeg den private side af folk helt tæt på. Men hvordan er jeg, helt tæt på og privat, når jeg lader op og holder fri? Jeg er jo nok egentlig ikke den rigtige til at besvare det spørgsmål, men jeg vil nu alligevel forsøge. Som så mange andre, så holder jeg af at tilbringe tid med min familie, læse bøger/avis, god mad, en drink, tage i skoven - men jeg har også mit eget lille paradis - nemlig Fejø. Fejø er ofte rammen om min private tid. Fejø er et lykkeligt sted for mig.

