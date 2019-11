Se billedserie Når man bliver inviteret til netværksmøde, skal man have flyers med, så Andreas Tofte Bøndergaard har designet sin egen flyer for at øge kendskabet til ATOFTE IVS. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: »Det er svært at blive taget seriøst som 16-årig« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Det er svært at blive taget seriøst som 16-årig«

Faxe - 13. november 2019 kl. 19:05 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andreas Tofte Bøndergaard fra Tureby har altid haft en iværksætter i maven, og han har haft mange projekter på tegnebrættet. Alt fra udlejning af maskiner til konstruktion af såkaldte m-stations, som er stramme net, der kan simulere en fodboldaflevering, har fanget hans interesse, men det var først efter at hans bror og svigerinde tog ham med til et iværksætter-foredrag hos Djøf, at det gik op for ham, præcist hvad han ville.

- Efter foredraget var der noget networking, og der var en, der spurgte mig, hvad jeg drømte om at lave, og det gik op for mig, at det var hjemmesider. Da jeg kom hjem snakkede jeg med mine forældre om det, og efter en måned hjalp hans far ham med at oprette virksomheden ATOFTE IVS, hvor han laver hjemmesider, hjælper med SEO (søgemaskineoptimering) og online marketing.

Andreas Tofte Bøndergaard har siden januar fået fem kunder og har indtil videre haft en omsætning på omkring 20.000 kroner, men selvom virksomheden ind til videre har været en succes, så har den unge iværksætter alligevel bøvlet med modstand - og det har noget med hans alder at gøre.

Andreas Tofte Bøndergaard er nemlig netop fyldt 16 år, og han oplever, at folk har svært ved at tage ham ligeså seriøst som voksne iværksættere.

- Jeg har en følelse af, at der bliver set ned på unge iværksættere. Mange i den ældre generation har en opfattelse af, at man skal bruge tyve år på at arbejde sig op igennem et eller andet hierarki for at være god nok, i stedet for at kigge på folks faktiske kunnen og formåen, siger han.

Bliver set ned på Andreas Tofte Bøndergaard tager arbejdet med sin virksomhed seriøst. De første kunder var gårde i lokalområdet, og da en af gårdejerne inviterede ham med til netværksmøde, gik han straks i gang med at lave flyers i programmerne Photoshop og Illustrator, så han kunne reklamere for sin forretning. Han søger også kunder via Facebook, og her er han også med i en del iværksætter-netværk, hvor en del unge deler hans oplevelser.

- Der er mange af de unge iværksættere, der oplever at blive set ned på af kunder. Folk regner med, at de har mindre ekspertise, fordi de er unge, og nogle gange kan det da også være rigtigt, men jeg synes ikke, man skal skære alle over en kam, siger Andreas Tofte Bøndergaard.

Den unge iværksætter peger på, at der skal en holdningsændring til, hvis unge iværksættere skal have en bedre chance for at klare sig i erhvervslivet, og det kræver, at man taler om det.

- Langt hen ad vejen tror jeg, det skal fjernes verbalt. Vi bliver nødt til at italesætte den forestilling, nogle har, om hvad unge kan, for vi tilhører altså ikke alle sammen den gruppe, der sidder på bagerste række og spiller Fortnite på telefonen, siger han.

Sparring til unge Andreas Tofte Bøndergaard går på Niels Brock i København, hvor de så småt er i gang med at lære at arbejde med erhvervsøkonomi i Excel, men i firmaet har han måtte sætte sig ind i, hvordan man laver årsregnskaber, og hvad fordelene er ved at være momsregistreret. Hans far er direktør i virksomheden, fordi Andreas ikke er fyldt 18 endnu, og da han derfor i princippet selv er medarbejder, så skal der også betales medarbejderforsikring. Der er med andre ord rigtig mange ting at sætte sig ind i, og derfor savner Andreas Tofte Bøndergaard et tilbud, hvor unge iværksættere kan få noget hjælp. Og han er slet ikke i tvivl om, at efterspørgslen er der.

- Business Faxe holder nogle møder, men jeg ville nok stikke lidt ud aldersmæssigt, så måske, der mangler et tilbud til unge? Der er masser af tilbud til unge, der vil spille rollespil eller FIFA-turneringer efter skole, og måske kunne man lave et lignende tilbud, hvor unge iværksættere kunne komme og få noget sparring til deres idéer. Bare det, at man kan samle et helt gymnasium i København med unge, der er interesserede i iværksætteri, viser, at det nok ikke er manglende interesse, der er barrieren, men snarere det, at det er svært og bøvlet at komme i gang, siger han.