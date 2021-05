Se billedserie Johanne Madsen (tv) og Thea Sofie Jensen glæder sig over, at der igen er kommet flere aktiviteter - og koncerter - på programmet i Dalby Ældrecenter. Foto: Kenn Thomsen

Det er så fantastisk med musik igen

Faxe - 01. maj 2021 kl. 12:50 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Fire spillemænd kiggede forbi Dalby og fyldte huset med musik.

- Det er dejligt, der endelig sker noget mere her igen, siger Thea Sofie Jensen.

Hun har lige været til koncert.

Torsdag gæstede fire musikere nemlig Dalby Ældrecenter og fortalte også om komponister og instrumenter og tilsatte det hele en omgang klassisk Beethoven, Mozart, Rossini og en stribe folkemusik.

Den seneste måned har der igen været åbnet for aktiviteter på ældrecentre efter coronaen begyndte at slippe taget på reglerne, og flere har fået vaccinen. Og nu er der altså også besøg udefra og koncerter igen.

For Johanne Madsen er det til gengæld sjældent, at hun er i fællessalen.

- Jeg har mest holdt mig for mig selv. Også her den sidste måneds tid. Men nu var det jo klassisk musik og folkemusik. Det kan jeg lide, siger hun.

- Så skal jeg selvfølgelig ind og se det. Jeg gider ikke al det der rabaldermusik, siger hun bestemt.

Thea Sofie Jensen er til gengæld bare glad for, at der helt generelt er kommet flere ting på programmet igen.

- Det er så fantastisk med musik. Jeg kan lide næsten det hele, siger hun.

- Og jeg nød det, tilføjer hun.

Copenhagen Phil Det er musikere fra det store sjællandske orkester Copenhagen Phil, som har delt sig op i mindre grupper og i disse uger besøger plejecentre rundt på Sjælland og øerne.

Og det var derfor en »spillemandskvartet«, som kom forbi Dalby og bragte liv og lade dage med både toner og anekdoter fra musikkens verden.

- Vi er så glade for igen at kunne komme ud og spille nogle koncerter, siger Tage Christensen, som spiller klarinet.

I mange måneder har de ikke kunnet optræde, men tager nu musik med ud til i alt 32 plejecentre på Sjælland i løbet af et par uger.

- Det er en dejlig måde at komme i gang igen. Der er selvfølgelig ikke så mange mennesker i publikum, som vi er vant til. Men det er lige meget. Det er en fornøjelse at få lov at spille og bringe lidt glæde herud, siger han.

Copenhagen Phil tager ikke penge for koncerterne. Og det var først til mølle, da muligheden bød sig, fortæller aktivitetsmedarbejder Louise Helene Jakobsen.

- Vi er så glade for, at de kom herud og spillede for os, siger hun.

- Jeg tror også, de fleste af beboerne er ved at være godt trætte af kun at have hørt på min stemme hele tiden, når der er fællesaktiviteter. Det er jeg også ved selv at være, griner hun.

Stort fremmøde Dalby Ældrecenter har kun 24 beboere, og har - trods restriktioner, nedlukning og forbud mod besøg i mange måneder - ikke på noget tidspunkt været ramt af covid-19-smitte.

- Vi har derfor stadig kunne mødes lidt samlet. Men der har ikke været pårørende frit i huset eller andre besøg udefra. Det er kommet tilbage nu. Og det er så skønt, at der nu endelig sker meget mere igen, siger hun.

Og ja, der mangler vist også kun et par enkelte beboere i fællessalen. De fleste er her.

Og udenfor vinduerne forsøger solen at trænge igennem til tonerne af »Kom, maj, du søde, milde!«.