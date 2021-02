Det er op til Tilsynet om sporstof kan fjerne påbud

Kan et politisk udvalg under et byråd vælge at udstede et administrationsgrundlag, der lægger sig over en lovbekendtgørelse? Og kan det i givet fald ske ud fra et forslag, der ikke har været administrativt, men kun politisk behandlet?

Det mener Finn Hansen fra Socialdemokratiet ikke. Og han har bedt Ankestyrelsen - Tilsynet - om at komme med sin vurdering.