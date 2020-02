Her ses den endeligt vedtagede lokaplan over området, som Haslev Fjernvarmeanlæg skal placeres i. Det skraverede område er til solcelleanlæg. Illustration: Faxe Kommune

Det er for sent med hensyn til klimaet i fjernvarmeværket

Faxe - 12. februar 2020

Nu er ikke kun det flisfyrede fjernevarmeanlæg godkendt - også lokalplan og kommuneplantillæg for dets placering er bragt i orden.

Borgerne kan i fremtiden være sikre på at blive forsynet med energi fra flis på Haslev Fjernvarmeanlæg, der skal placeres for enden af Energivej.

Lokalplan 500-90 og kommuneplantillæg 28 er nemlig blevet godkendt af et enigt byråd.

Det sker til trods for en række debatindlæg af den danske miljøorganisation Verdens Skove, der påpeger det klimabelastende i at fyre med flis. Byrådspolitikernes svar på tiltale er dog simpel.

- Det kan ikke nytte noget, man kommer efter en høring og har nogle udsagn om det. Jeg er godt med på, at der på landsplan også er kræfter, der stiller lidt spørgsmål til de her flisværker og fjernvarmeanlæg, men det er altså kommet lidt for sent. Og jeg må sige, at jeg ikke havde kendskab til den pågældende organisation, før jeg læste det. Og ellers synes jeg da, at Byrådet skal vedtage lokalplanen, siger byrådspolitiker René Tuekær (L).

Lytter til lokale Selv om punktet på byrådsmødet den 6. februar 2020 handlede om stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen, blev der alligevel kommenteret på klimaaspektet i det flisfyrede fjernvarmeanlæg.

Dog ikke med henblik på at ændre på noget, for beslutningen er afgjort.

- Vi havde jo på det tidspunkt fået udarbejdet en rapport omkring fjernvarmens projektforslag, og det hedder i det, at man lever op til varmeforsyningslovens målsætning om at fremme en samfundsøkonomisk og miljømæssig udvinding af energi, siger byrådspolitiker Eli Jacobi Nielsen (DF).

Der blev holdt borgermøde om Haslev Fjernvarmeanlægs nye placering på Energivej den 19. november 2019, hvor der ikke var særlig stort fremmøde.

Det skyldes formentlig, at kommuneplantillægget ikke kommer til at ændre på det fremtidige bybillede, siger byrådspolitiker Per Thomsen (S). Selv om borgerne ikke har råbt synderligt op om CO2-regnskabet i det nye værk, tillader han sig også at forsvare det.

- Netop det med brændselstyper har der været skrevet lidt om, men jeg er også ganske sikker på, at selvom det ikke er noget vi drøfter i aften, så vil man arbejde for at aftale at få flis fra lokale leverandører, så det er bæredygtigt dansk produktionsskov, der kommer til at understøtte ved indkøb, siger Per Thomsen (S).

Tre områder Den endeligt vedtagede lokalplan ser en smule anderledes ud, end da den blev sendt i høring.

Det skyldes dels fem høringssvar, der satte spørgsmålstegn ved arealreservationen til forlængelsens af Energivej, CO2-regnskab, etageantal, terrænregulering, allétræer og skovbyggelinje.

Langt størstedelen af planens ændringer er lavet med udgangspunkt i et høringssvar fra Lundgaard og Tranberg Arkitekter - skrevet på vegne af Haslev Fjernvarme. De er blevet imødekommet med, at allétræerne bliver pillet ud. Derudover bliver den maksimale toetagers højde på bygningerne fjernet, og der bliver mulighed for en terrænregulering i op til 4,5 meters højde.

Ud fra en tilbagemelding fra Miljøstyrelsen bliver området derudover delt i tre. Et bliver til varmeværkets placering, det andet bliver til en forlængelse af Energivej og underføring af jernbane, mens det tredje område bliver udlagt til solcelleanlæg.