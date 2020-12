Lone Møller med sine to Chihuahua?er. Ditte til venstre og Knut til højre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Der var engang en hund, der hed Frynse

Dyreværnets dyreklinik er på rundtur for at behandle dyr, som man måske ellers ikke har råd til at tage til dyrlægen.

Det er koldt, det regner, og skoene er kolde at stå og vente i.

Til gengæld har hundene en fest med at hilse på hinanden og holder humøret oppe i køen hos deres ejere, som er mødt op for at få kigget på kæledyret i Dyreværnets mobile dyrelægeklinik.