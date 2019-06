Der skal spares på børneområdet i Faxe Kommune. Forbruget viser nemlig et beregnet underskud på omkring ni millioner kroner. Foto: Thomas Olsen

Der skal spares ni millioner kroner på børneområdet

Faxe - 03. juni 2019 kl. 15:40 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal spares på børneområdet i Faxe Kommune. Center for børn og undervisningen har nemlig brugt omkring ni millioner kroner mere, end de har ifølge budgettet, og det betyder, at der skal sættes ind i forhold til skolernes forbrug.

Ni millioner er dog en anseelig sum, og derfor skal der nogle solide ændringer til, hvis man vil finde pengene. Det er dog ikke alle, der er enige om, hvordan de besparelser skal laves.

Lars Christensen, der udover at være medlem af Enhedslisten også sidder i skolebestyrelsen på Østskolen var forud for børn- og læringsudvalgets møde onsdag ude med en advarsel på Facebook mod et af spareforslagene.

Oplægget var nemlig at fremrykke projekt »Børn i Fællesskaber«, hvilket skulle give en besparelse på 3.117.852 millioner kroner. Projektet går i korte træk ud på at give skolerne et incitament for ikke at sende børn i specialtilbud, men det, der er faldet Lars Christensen for brystet, er måden man fremstiller det på.

Ifølge forslaget fra administrationen følger pengene nemlig børnene, og det betyder, at skolerne skal betale 180.000 kroner for hver elev, de sender i specialtilbud, mens de omvendt får 180.000 kroner til skolebudgettet for hver elev de hjemtager fra specialtilbuddene.

Lars Christensen mener, at det er en spareøvelse i forklædning.

- Man siger at pengene følger barnet, men det er pludselig skolerne, der står med hele regningen. Så i stedet for at det er center for børn og undervisning, der skal finde pengene, så er det skolerne, og man kan sige meget om Faxe Kommune, men vi oversvømmer ikke skolerne med penge, siger Lars Christensen.

Ifølge formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA), er det dog nødvendigt at få skolelederne til at sende færre børn i specialtilbud.

- Der bliver lavet nogle opgørelser over, hvor mange børn, man forventer, der bliver sendt i specialtilbud på landsplan, og det ligger på omkring fire procent. I Faxe Kommune er det talt nærmere ti procent, og det er helt vanvittigt. Jeg tror ikke på, at vores børn er meget anderledes, end de er i resten af landet, men skolelederne har intet incitament til at holde børnene på skolen, så det bliver lidt den lette løsning, og det skal vi have lavet om på, siger han, og fortsætter:

- Det her har været et problem over en lang årrække, og det handler ikke om at spare penge på den korte bane. Det handler om at få vendt udviklingen, for det er virkelig noget, der trækker tæppet væk under hele området, siger Mikkel Dam.

Lars Christensen mener dog, at man burde kigge på de bagvedliggende grunde til, at så mange ender i specialtilbuddene.

- Det er rigtigt at vi har for mange børn i specialtilbud, men det her er ikke løsningen. Jeg mener, man burde undersøge, hvorfor så mange bliver sendt i specialtilbud, og så prøve at gøre noget ved det i stedet for at lægge ansvaret over på folk, der ikke har en kinamands chance for at løse det, siger han.

På onsdagens møde besluttede børn- og læringsudvalget at gennemføre en række besparelser på blandt andet en sammenlægning af to modtagerklasser på Rolloskolen, en nedgang i aktiviteter og indkøb og administrative tiltag.

Projekt »Børn i Fællesskaber« blev dog ikke fremrykket, så der er fortsat et merforbrug på området.

- Vi blev enige om, at det ikke må føles som en spareøvelse, og derfor bliver projektet gennemført i 2020 som planlagt. Vi vil have skolelederne til at se på mængden af børn, der bliver sendt i specialtilbud, og det skal ikke være for at spare tre millioner. Det skal være for at sikre, at man ikke sender børn i dyre specialtilbud, hvis skolerne selv kan rumme dem. Der kan være mange pædagogiske årsager til at sende børn ud i et specialtilbud, men det er mit menneskesyn, at løsningen ikke altid er at fjerne børn fra deres klassekammerater, siger Mikkel Dam.

Besparelsen på de sidste tre millioner bliver udskudt, og udvalget kigger på tallene igen senere på året.