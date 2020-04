Se billedserie Jens E. Larsen, der ejer Sport 24 i Haslev, er optimist og håber, at forholdene normaliserer sig i løbet af en måned. Løbesko og træningsmåtter har været det helt store hit i sportsforretningen, som dog kommer til at miste noget omsætning på sæsontøj. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Der er lys for enden af tunnelen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er lys for enden af tunnelen

Faxe - 15. april 2020 kl. 10:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HASLEV: Sådan en formiddag efter påske er der stadig tydelige tegn på corona-pandemiens greb om det lokale handelsliv. Frisøren har fortsat lukket i lighed med flere andre butikker langs Jernbanegade i Haslev, og parkeringspladser er ikke just en mangelvare. Derfor kunne man frygte, at man ved et besøg i nogle af de lokale butikker, der holder fanen højt, ville blive mødt af en tiltagende corona-depression, men sådan forholder det sig slet ikke.

Der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det viser sig at være sandt for et par af de klassiske butikker i Haslevs gadebillede.

Hos Sport 24 er butiksindehaver Jens Eg alene på arbejde, men han kan trods hjemsendte medarbejdere begynde at se lysere på dagligdagen som erhvervsdrivende i detailbranchen.

- Folk skal have ros for at handle lokalt i disse tider. Det virker som om, man har fundet ud af, at hvis man ikke bakker op om det lokale handelsliv, så kan det være væk i morgen, siger Jens E. Larsen, der i sine snart 37 år som forretningsejer ikke har oplevet et fortilfælde, der bare tåler den mindste sammenligning med corona-pandemiens følgevirkninger.

- Da Mette Frederiksen lukkede landet ned fra den ene dag til den næste, så mistede jeg 90 procent af den normale omsætning. Så bliver man lidt nervøs, men det ser heldigvis ud til, at det retter sig stille og roligt op, og jeg håber, at vi kan være tilbage på det normale niveau om en måned, siger Jens E. Larsen.

Der er nogle specifikke varer, som skal bestilles hjem i markant større mængder under corona-krisen.

- Vi oplever kæmpe efterspørgsel på træningsmåtter. Normalt plejer vi at bestille 10 hver måned. Lige nu bestiller vi 50 om ugen, og producenterne begynder at have svært ved at følge med. Løbesko er også væk. Vi har solgt alle de sko, vi havde taget hjem frem til den 1. juli. Basketbolde er også blevet et hit, fordi det kan man dyrke alene, og så sælger vi mange træningselastikker. Sidst men ikke mindst er vi udgået for alle slags håndvægte, fortæller Jens E. Larsen.

For at lokke kunderne i Sport24 har Jens Eg sørget for rabatter. I denne uge er der 20 procent på flere mærkevarer, og næste uge er det andre mærker, der sælges billigere. Det vil i sidste ende ikke helt være nok til at komme af med de normale mængder tøj.

- Der vil være noget sæsonbetonet tøj, som vi ganske enkelt kommer til at brænde inde med, men det er derfor, at vi nu prøver med noget rabat i håbet om, at det kan være med til at gøre et indhug i de varer, siger Jens E. Larsen.

Den erfarne butiksindehaver kan dog glæde sig over, at han til tider stadig kan opleve en butik, hvor der er mange kunder på samme tid. Det er dog ikke helt som før corona-pandemien ramte Danmark og Haslev.

- Nu har folk fundet ud af, at vi skal holde afstand. Alle børn forstår det også nu. Det glæder mig at se, at vi på en lørdag formiddag med mange kunder i butikken hele tiden kan se, at folk holder den nødvendige afstand til hinanden. Det giver mig håb om, at vi snart kan komme videre, siger Jens E. Larsen.