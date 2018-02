For nogle er det bare en almindelig onsdag, mens andre fejrer kærligheden med for eksempel god mad sammen med deres partner på Valentins Dag, 14. februar. Stenbiderrognen er en af forårets første bebudere, og den er med på Valentins-menuen hos Rønnede Kro. Foto: Jens Wollesen

Der er kærlighed på menuen på Rønnede Kro

Det har man også på Rønnede Kro, men forudsætningen for menuen - hvor tartaren med jordskokker og grønne blommer indgå, som er plukket i Rønnede efter et Facebook-opslag - er stadig, som den er for hverdagsmenuen og weekendmenuen: At den er tilberedt af friske råvarer af højeste kvalitet, med en forkærlighed for leverancer fra lokale producenter.