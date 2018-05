Se billedserie Der er forgæves søgt i havet og langs stranden efter de to mænd, der onsdag aften sejlede ud af Faxe Ladeplads Havn i en meget ligge skydepram. Foto: Torkild Svane Kraft

Der er ikke mere at gøre for at finde sejlerne

Faxe - 22. maj 2018 kl. 12:31 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to mænd på 38 og 50 år fra lokalområdet, der onsdag aften sejlede ud af Faxe Ladeplads Havn, er fortsat forsvundet. Eftersøgningen sent lørdag med flere redningsbåde og en helikopter, gav desværre ikke noget resultat.

Læs også: To personer fortsat forsvundet efter sejltur fra Fakse Bugt onsdag

- Vi mener, vi har brugt alle de muligheder, vi har, og mere til. Strandkanten er gennemgået oppe fra Rødvig på Stevns, siger politiets vagtchef Ove Kristoffersen tirsdag formiddag og fortæller, at sagen nu er overgået til lokalpolitiet i Næstved.

- Alle Kim Walls ligdele blev fundet oppe i Køge Bugt. Når du siger, at I ikke kan gøre mere, er det så fordi, I ikke mener, at der ligger en kriminel handling bag de to mænds forsvinden?

- Vi leder naturligvis fortsat efter mændene, og vi vil meget gerne høre fra alle, der erfarer noget, der kan hjælpe os med at finde dem, svarer Ove Kristoffersen.

Navnene er ikke frigivet af hensyn til de pårørende. Lokalpolitiet kan kontaktes på telefon 114.

