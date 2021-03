Sådan en farvning kan være svær at få til at sidde i skabet derhjemme. Frisørerne står tirsdag 6. april klar til at tage imod - og de fleste er booket mange uger frem i tiden.

Send til din ven. X Artiklen: Der er fuld tryk på bestillingerne hos frisørerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er fuld tryk på bestillingerne hos frisørerne

Faxe - 28. marts 2021 kl. 12:59 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Udgroninger, højt hår og hjemmeklip. Genåbningen af frisører har været ventet med længsel; lokale frisører er booket en måned ud i fremtiden.

»Du er nummer 150.798 i køen, der er 34.241 i kø foran dig«.

Sådan lød beskeden på én frisørbookingside tirsdag ved frokosttid.

Lidt mindre voldsomt er det hos Inge-Lise Jørgensen i Centrum Salonen i Haslev.

- Jeg er i gang med at ringe rundt til alle mine kunder. Jeg har rigtigt mange, som kommer fast hver femte uge, og som så hver anden eller tredje gang bliver farvet eller permanentet. Og for dem allesammen gælder, at det jo altså er ved at være rigtigt lang tid siden de har været her sidst, siger Inge-Lise Jørgensen.

Hun regner med, at hun i løbet af de kommende dage er fuldt booket den første måned frem.

- Der er også nogle, der har ringet i løbet af i dag for booke sig ind. Men jeg ringer som sagt til alle dem, der i forvejen havde booket en tid under nedlukningen, siger Inge-Lise Jørgensen.

Hun glæder sig til at se dem alle - både dem, der skal have klippet det korte hår og dem, der skal farves og permanentes.

- Jeg har heldigvis mange kunder - også mænd - der gerne vil klippes rigtigt med en saks, og som altså har ventet med længsel på at jeg åbner, tilføjer hun.

Bookingudfordringer

Hos Frisør De 4 Årstider er Pernille Cuber blevet væltet fuldstændigt at den interesse, der tirsdagen igennem har været for at bestille en tid fra tirsdag 6. april og frem.

- Vi bruger onlinebooking, men den har det vist ikke så godt lige nu. Hjemmesiden er lagt ned, for der er rigtigt mange, der gerne vil ind for at få en tid, siger Pernile Cuber.

- Men vi glæder os helt vildt til at få lov til at komme i gang igen. Lige nu går vi i salonen og gør rent og gør klar til åbning, tilføjer hun.

Hun håber dog også på, at der de kommende dage kommer mere deltaljerede retningslinjer om åbningen.

- Vi vil gerne være helt sikre på, hvordan retningslinjerne bliver med coronapas og værnemidler og den slags, forklarer hun.

Og så forventer hun i øvrigt, at kunderne skal have klaret lidt mere end vanligt, når de får lov til at komme i frisørstolen igen.

Klipning, farvning, bryn og vipper.

- Der bliver lidt ekstra at arbejde med, især hvis kunderne også har været i gang med hjemmeklip og hjemmefarve under nedlukningen. Sidste gang var det jo kun fem uger, vi var lukket. Denne gang har det varet betydeligt længere, så jeg forventer, at der er nogen, der virkelig trænger, siger Pernille Cuber.