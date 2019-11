Se billedserie Desserten er blevet serveret, og den smager dejligt, beretter alle rundt om bordet.

Send til din ven. X Artiklen: Der er brunkål og historier om gamle dage i Bedstes Madklub på Dalgården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er brunkål og historier om gamle dage i Bedstes Madklub på Dalgården

Faxe - 21. november 2019 kl. 12:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enlige ældre mødes over en bid mad hver onsdag, hvor de synger og møder nye venner.

Fade med flæskesteg og brunkål bliver sendt rundt mellem de 19 ældre mænd og kvinder, der sidder ved langbordet i Dalgårdens Aktivitetscenter. Inden de overhovedet når at få smagt på maden, bliver de frivillige rost for deres arbejde. De ældre er lykkelige for at komme der en gang om ugen, hvor de får spist et varmt, hjemmelavet måltid i selskab med hinanden.

- Hende der er journalist. Det kan jeg se, siger Åge til sin sidemakker HC.

Tonen er lystig, og de griner sammen af deres detektivarbejde. Alt imens kan jeg kun bekræfte, at jeg kommer fra det lokale dagblad.

Frivillige kræfter

Der er vand og rød saftevand til maden. De frivillige mente nemlig ikke, at et glas vin passede til dagens menu, men det ville en juleøl nu have gjort i stedet, påpeger Rita. Hende og hendes veninde Gertrud kunne da bare have taget nogle med, siger hun. De to damer bor få meter fra hinanden, så de kan sagtens finde på at mødes over en juleøl hjemme hos hinanden.

- Hvem skal bede om noget gåsevin?, spørger Inge med et blink i øjet og passerer vandkanden rundt.

Det er skiftende hold af fire frivillige, der står for Bedstes Madklub hver onsdag. I dag er der to syge på det ene hold, men de har været så heldige at få hjælp af en fra det andet.

- Det er så hyggeligt at være her og lave mad til de ældre. Der er en god stemning, og det giver både dem og mig en stor glæde. Nu når jeg også selv bliver ældre, har det fået mig til at tænke, om der er nogen, der vil gøre det her for mig, når jeg bliver gammel, siger Faanica, der har været frivillig i madklubben i et år.

Kærligt drilleri

De er så småt ved at være mætte omkring bordet på nær Kate, som er lidt mere sulten i dag, så hun tager sig lige en ekstra portion.

- Ej, nu skal vi sidde og vente på hende, siger Inge med et smil og trækker skuldrene op til ørene.

- Shh, siger den frivillige Hanne kærligt og tager fingeren op foran læberne.

Kate beder om sennepen, men skålene er tomme, så hun sidder til sidst med fire skåle og sennepsglasset foran sig.

- Det var dog vældigt med al den sennep, hun skal have, siger Åge med et stort smil og prikker til HC.

- Ja, du har fået tømt fire skåle, siger HC så.

De to kammerater er i drillehumør. så det bliver sagt i sjov.

Men en smule alvor er der dog i det, for de ældre bliver hentet om 40 minutter, og de har ikke fået desserten endnu.

Mad med hjem

Det koster 40 kroner at deltage i fællesspisningen, som altid består af en hovedret og en dessert. Derudover får de god service, for det er nemlig de frivillige, der laver mad, serverer, tager af bordet og vasker op til sidst.

Det er sjældent, at de ældre kan spise al maden op. Men i stedet for at smide resterne ud, så har de allesammen en madkasse med, så de kan få resterne med hjem. Og det er smart, for det er ikke altid, at man laver mad, når man bare er sig selv.

- Så pakker jeg det til dem her, og så skal de bare selv huske deres egen madkasse, inden de bliver hentet, siger Faanica, mens hun fordeler maden i bøtterne.

Hanne er ved at gøre klar til desserten. Det er hjemmelavet citron-is, som hun har lavet hjemmefra. Der er en stor skive til hver med to blå marengstoppe, som Hanne også har lavet til.

- Det er så skønt at komme her, og jeg synes, det smager rigtig dejligt, siger Kate.

Måltidet er ved at nå til ende, så de skal gøre sig klar til Flextrafik henter dem.

- Skal vi tage vores frakker på, synes du, Gertrud?, spørger Rita.

Det er en god idé, mener Gertrud, så de to veninder griber deres rollatorer og følges ud til garderoben.