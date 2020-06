Der er Fitness inde igen fra fredag

Haslev TT Drop In og Fitness åbner igen i morgen op for den indendørs træning.

- Men for at gøre mere plads inde i fitnesscentret, så holder vi fortsat vores Drop In hold udendørs, siger træner Camilla Pind.

Der er nu plads til 25 personer på Drop In-holdet med online-tilmelding, hvor det er muligt at komme og have en prøvetime som ikke-medlem, for at se om det er noget der har interesse.