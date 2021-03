To grupper, hver på fem, er klar til at gå ud på ruten. Foto: Torkild Svane Kraft

Der blev gået masser af kilometer med Paraplyen

Masser af mennesker over hele landet deltog i onsdags i Værestedernes Stafet, for at gøre opmærksom netop på de sociale væresteder, og vores udsatte borgere.