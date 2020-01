»Den uundværlige duo« indstillet til sportshæder

Men det kunne også have været ægteparret Jette og Kjeld Roslind. For i efteråret satte Sportsligt Udvalg i Dalby G & IF sig sammen for at skrive en indstilling til netop den pris.

»Kjeld og Jette Roslind kan ikke indstilles hver for sig. De er i sig selv en institution, og indbegrebet af det fællesskab som Dalby G&IF præsterer. De tager fri fra arbejde for at skære frugt til håndboldskolen. Til påsketuren laver de aftenbuffet til 100 personer som de medbringer, så børnene ikke behøver at tage en madpakke med. Om klokken er 7 om morgenen eller 9 om aftenen, så står de til rådighed for at hjælpe. Det er dem der får hjulene til at dreje rundt, og det er dem der sørger for at vi andre - trænerne, kan have overskud, tid og energi til, at alle børnene i Dalby bliver fyldt med gode oplevelser og inkluderes i det sporten er bedst til - fællesskab.