Tanja Larsson har altid brugt naturen. Til at gå ture i, løbe i, stå på snowboard i og kite-surfe i. Med udsigt til lange dage i Folketinget satser hun på at få luft til hjerne ved at gå lange ture med hunden Louie. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Den store rutsjebanetur er slut: På tirsdag er Tanja i Folketinget

Tanja Larsson skal ud og kigge på møbler i en genbrugsbutik. Forleden fik hun for første gang sit kontor på Christiansborg at se, og »der manglede ligesom noget«.

I den kommende uge begynder arbejdet i Folketinget. For Tanja Larsson (S) er det som første skoledag. Hun har endnu ikke helt forstået, at én af de 179 pladser i salen om lidt er hendes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her