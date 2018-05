Den ene forsvundne sejler er fundet død

De to lokale mænd på 38 og 50 år sejlede onsdag aften ved 21-tiden ud på havet fra Faxe Ladeplads Lystbådehavn på et såkaldt jagtpram. Omkring midnat forsvandt signalet fra den enes mobiltelefon, og siden da har helikoptere og redningsberedskab sammen med familie, venner og bekendte eftersøgt de to mænd på havet.

Politiets vagtchef Anders Mikkelsen oplyste til avisen lørdag formiddag, at eftersøgningen ude på havet blev indstillet torsdag, da vandtemperaturen var så lav, at man ikke mente de to mænd kunne have overlevet ret mange timer derude. Politiet formodede, at deres lille lave skydepram var kæntret, og at de to mænd var druknet.