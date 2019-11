Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Den direkte lægekontakt på plejecentrene forlænges

Faxe - 09. november 2019 kl. 06:03 Af Alexandra Mollerup

Plejecentrene har siden 2017 haft egne læger, og det har været en succes. Ordningen skal derfor forlænges, og nu mangler kun sidste led - Ældrerådet skal høres.

Ondt i halsen, urinprøver og blodtryk kan de ældre få tjekket i hjemlige omgivelser på plejecentrene rundt i kommunen. For på Finansloven i 2016 afsatte satspuljepartierne 100 millioner kroner i tilskud til de kommuner, der ville tilknytte praktiserende læger direkte til plejecentrene. Formålet var at forhindre for mange indlæggelser af de ældre. Faxe Kommune takkede ja til tilskuddet, og ordningen har nu kørt siden foråret 2017.

Men pengene er ved at slippe op, og hvis der ikke tilføres flere, så rinder ordningen ud 31. december i år.

Dog har Faxe Kommunes Administration anbefalet, at ordningen forlænges og Senior- og Sundhedsudvalget har allerede godkendt det på deres udvalgsmøde den 24. september. Nu har Center for Sundhed og Pleje så sat sidste led i processen i gang. Og det handler om at Ældrerådet også skal høres.

- Lige nu kommer der en læge i huset. De ældre skal ikke nødvendigvis bestille en tid hos en læge, hvor der så først er en tid i næste uge. Nu får de klaret det meste i huset, og de får det klaret flere samtidig, siger formand i Ældrerådet Kaj Christensen.

Populært tilbud Og netop tilbuddet om at lægen kommer i huset har været populært. Når de ældre flytter på plejecenter, får de muligheden for at skifte deres egen praktiserende læge ud med lægen på plejecentret. Og i følge tal fra Faxe Kommune siger 80-90 procent af beboerne ja til det valg,

Siden ordningen blev implementeret har plejecenterlederne løbende givet tilbagemeldinger på ordningen. Og så har der været afholdt årlige evalueringsmøder mellem de faste plejecenterlæger og ledelsen i Center for Sundhed og Pleje. På den måde har de kunnet holde øje med, om der har været tilfredshed med den nye struktur eller ej.

Meldingen er, at der indtil nu har været stor tilfredshed hos både læger, centerledere og personale. De oplever, at ordningen har løftet kvaliteten på plejecentrene og at både beboere, pårørende og personale er glade for at have lægen tættere på. De mange positive tilbagemeldinger gør det til en forholdsvis enkel proces at høre Ældrerådet, mener Kaj Christensen.

- Jeg vil ikke kunne give et bud på, hvorfor vi ikke skulle fortsætte. Jeg er helt sikker på, at vi vil anbefale det. Og jeg tror ikke, at der er en eneste, der vil snakke i mod, siger han.

