Demonstration før byrådsmøde

»En fælles løsning for alle« er hovedbudskabet, når de offentligt ansatte demonstrerer på onsdag. Med demonstrationen ønsker de at markere betydningen af ordentlige løn- og arbejdsvilkår og slå fast, at de kæmper for en fælles løsning på konflikten og ikke en lockout.

Strejke og lockout er pt. udsat, men et forhandlingsresultat lader som sagt vente på sig. Opgiver forligsmanden, som i øjeblikket leder forhandlingerne, at finde en løsning, kan strejker og lockout begynde med fem dages varsel.

»De offentligt ansatte yder hver dag en både professionel og engageret indsats, som gavner alle landet borgere og samfundet som helhed. Den indsats bør også anerkendes gennem gode løn- og ansættelsesforhold. Derfor håber de offentligt ansatte på befolknings forståelse for, at man ikke har kunnet imødekomme alle arbejdsgivernes krav«, lyder det i invitationen fra arrangørerne.

I følge arrangørerne er demonstrationen også et signal til de lokale politikere om at bruge deres indflydelse i Kommunernes Landsforening til at presse på for en løsning på konflikten. Derfor har man valgt at holde arrangementet samme dag og samme sted, som byrådet holder møde.