Del din dagbog med Østsjællands Museum

- Lige nu står vi midt i en af de mest dramatiske perioder, vi kommer til at opleve i vores liv. Den hverdag vi oplever lige nu, bliver til en del af vores fælles danmarkshistorie. Derfor vil vi opfordre folk i vores lokalområde til at skrive dagbog eller lave videodagbog og dele den med museet, så vi kan sikre historien for vores efterkommere, siger museumsinspektør Berit Stage fra Østsjællands Museum.