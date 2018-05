De to savnede sejlere er stadig ikke fundet

- Vi indstillede allerede torsdag eftersøgningen ude på havet, for vandtemperaturen er så lav, at de ikke kan have overlevet ret mange timer derude. Mændene er også blevet eftersøgt med hunde og helikopter langs kyststrækningen fra Stevns og sydover, siger politiets vagtchef lørdag formiddag og han tilføjer, at det ikke er sandsynligt, at de to mænd skulle være kommet levende i land for så at forsvinde helt.