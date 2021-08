De røde partier går sammen

- Vi er tre forskellige partier, der har besluttet at gå sammen om de holdninger, som vi er fælles om. Og der er sikkert mere end det, som vi har skrevet ned. Vi vil arbejde for fuld åbenhed i kommunen og sikre borgernes retssikkerhed. Det er også meget væsentligt, at få genoprettet den kommunale økonomi. Har vi ikke en stabil økonomi i balance, så er grundlaget for alt andet vanskeligt.

- Vi har i forvejen et samarbejde med S og SF, som vi gerne vil styrke for at få en anden politik, også gerne en anden borgmester efter valget. Vi er nok lidt mere grønne. Kommunen skal gå foran for at fremme økologisk dyrkning med det sprøjteforbud, og kommunen kunne også sætte ladestandere op til elbiler og elcykler for at fremme en fossilfri transport. Man sparer penge et andet sted ved ikke at forurene. Det vi giver ud nu, det sparer vi på et senere tidspunkt, svarer Thomas Spange Olsen.