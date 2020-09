Landet over bliver mennesker i alle aldre coronatestet, som her i Roskilde tidligere på året. Foto: Jens Wollesen

De nyeste coronatal i Faxe Kommune er lyserøde

Øverst ligger for tiden Ishøj Kommune med 201 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Men de ærgerlige fakta bag er, at 12 personer bosat i Faxe Kommune inden for de seneste syv dage er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Og når antallet pr. 100.000 indbyggere passerer 20, så skifter man i de grafiske fremstillinger farve til rød og kommer altså på den for tiden lange liste over kommuner med et relativt højt antal smittede personer.