Se billedserie Ejeren af Lundhuset og Lej Nyt, Kristian Jensen (tv), Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive (V), erhvervs- og kulturudvalgsformand, René Tuekær (L) og investoren Allan Pedersen glæder sig over, at de første beboere snart flytter ind i rækkehusene på Træningsbanen i Kongsted. Foto: Nikolaj Rasch Skou

De nye naboer flytter snart ind

Faxe - 30. maj 2021 kl. 16:24 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

De nye boliger på Træningsbanen i Kongsted er lejet ud, før de er færdige. Lej Nyt er et succesfuldt koncept med snart 250 boliger i Sydøstsjælland.

Der blev holdt borgermøde på Møllevangsskolen 21. oktober 2020 om de nye boliger på Træningsbanen.

Rejsegildet var torsdag i denne uge, og lige om lidt flytter beboerne ind i de første af 36 nye rækkehuse, der er bygget til udlejning.

- Vi startede projektet op i september, og i løbet af februar og marts var de alle sammen lejet ud. Vi har vores skilte på byggepladserne med adressen til Lej Nyt, og så går det mund til mund, siger Allan Pedersen fra Faxe, der med tre boliger er en af de fem investorer i Træningsbanen.

- De andre har seks og 12 boliger hver. Det er lidt forskellige fra projekt til projekt. Under navnet Lej Nyt administrerer vi godt og vel 250 boliger i Rødvig, Store Heddinge, Hårlev, Mogenstrup, Lundby, Faxe, Rønnede og Dalby. Kontoret ligger i Rødvig, hvor de første boliger blev opført, fortæller Allan Pedersen, der i det konkrete projekt har stået for kontakten til Faxe Kommune og etableringen af den kommende grundejerforening.

- Vi har også bygget 48 boliger på Jasminvej i Rønnede, som er lejet ud. De sidste flytter ind der 15. juni, og her på Træningsbanen vil indflytningen ske fra midten af juli til 1. december. Senere kommer der et projekt på Timianvej med 32 boliger, og vi har allerede interesserede på ventelisten. Der er en meget stor søgning, og vi bygger i takt med, at vi kan skaffe jord og byggetilladelser. Der går typisk et år fra vi starter til indflytning, fortæller Allan Pedersen.

Godt for området De 36 nye boliger på Træningsbanen, der ligger med indkørsel fra Møllevej nummer 31b, har egne terrasser og et grønt fællesområde.

De er på 90 og 102 kvadratmeter og koster 8.800 og 9.200 kroner om måneden plus forbrug.

- Boligerne har energimærke A2020 og opvarmes med varmepumpe, og det giver en billig varmeregning, siger Allan Pedersen og fortæller, at Lej Nyts lejere er meget blandet gruppe.

- Den sidste rapport, vi lavede, viste at 50 procent af vores lejere var tilflyttet kommunen. Det er ikke kun pensionister, men også unge par, der gerne vil leje i stedet for at købe. Mellem 70 og 80 procent af vores beboere har en lønindkomst, der skaber skattekroner til kommunen. Det er super positivt, siger han.

- Over halvdelen af jeres lejere i det første projekt har børn. Der er skole og gode motorveje, og så kan du tage R-bussen mod Næstved hver halve time, konstaterer Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V), der var inviteret med til rejsegildet ligesom erhvervs- og kulturudvalgets formand René Tuekær (L).

- Tidligere var det typisk pensionister, det ville bo til leje. I dag er det også unge tilflyttere. Det er et dejligt sted. Og der er godt, at der også sker udvikling i Rønnede-Kongsted området. Vi har haft et godt forløb med lokalplanen, bygherre og borgere, siger René Tuekær, da ejeren af Lundhuset og Lej Nyt, Kristian Jensen fra Rødvig, har budt velkommen til rejsegildet, hvor håndværkerne fra 22 sydøstsjællandske firmaer blev budt på pølser og ribbensandwich.