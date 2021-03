Se billedserie Arkivfoto fra tidligere skraldeløb

De gør det også i år...

Faxe - 23. marts 2021 kl. 09:12 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe Ladeplads: Løbeklubben Sibirien har hvert år arrangeret ,,skraldeløb" - et løb hvor det handler om at samle affald i skovene omkring Sibirien lidt udenfor Faxe Ladeplads.

Masser af medlemmer er troppet op til skraldeløb hvert eneste år - og mange der ikke er medlemmer, er også mødt op for at være med til at fjerne affald i skoven.

Og det er store mængder affald der er blevet samlet ind, og herefter kørt på genbrugsstationen af klubbens medlemmer.

Men hvorfor gør de det? Det er såmænd meget simpelt. Det er naturligvis for at skoven skal se pæn ud, men også en måde at sige tak til Vemmetofte Kloster for at Løbeklubben får lov til at bruge skovene til løb tre dage om ugen.

I år er det bare ikke som det plejer at være, fortæller Tina Hartmann, der står for skraldeløbet. I år må man, grundet covid-19, ikke bare invitere alle og enhver til skraldeløb, så denne gang er der tale om et lukket arrangement kun for Løbeklubben Sibiriens medlemmer.

Ja det vil sige, ikke engang for alle medlemmer, for kun 25 må deltage i år - og det bliver efter princippet først til mølle, så når dette læses, er man sikkert allerede oppe på de 25, for klubbens medlemmer plejer nemlig at bakke flot op omkring skraldeløb.

Skraldeløbet gennemføres den 27. marts, så hvis du fra kl. 8.30 møder 25 mennesker i løbetøj og bærende på affaldssække - og med pæn afstand mellem hinanden - så ved du hvad der foregår...