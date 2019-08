Se billedserie De mange frivillige bag Stafet for Livet Haslev gik forleden en test-runde i parken ved Midstsjællands Gymnasium i Haslev, hvor stafetten holdes for femte år i træk. Foto: Cecilie Hänsch

De frivillige er klar - er du?

Faxe - 23. august 2019 kl. 09:51 Af Cecilie Hänsch

24 timer i fællesskab. Også gennem natten. Forberedelserne til Stafet for Livet i Haslev er godt i gang.

Der er risiko for våde øjenkroge, når der sidst på lørdags aften holdes lys-ceremoni ved Stafet for Livet. For det er - også - her, der er fokus på at tænke på dem, der er ramt af kræft. Egentlig er det jo hele døgnet; fra lørdag 21. september klokken 11 til søndag 22. september klokken 11, der er dedikeret oplysnings- forsknings- og støtte-arbejdet omkring kræftramte.

For hver eneste krone, der bliver samlet ind, går til netop Kræftens Bekæmpelse.

Men ligesom en dag i en kræftpatients liv ikke kun handler om frygt og smerte, så handler Stafet for Livet også om at hylde netop livet, glæden og sammenholdet.

Om en måned går det løs for femte gang i parken ved Midtsjællands Gymnasium i Skolegade. Rygraden i stafetten er på plads: de frivillige. Dem, der sørger for, at der er mad at købe, musik at lytte til - og toiletter og den slags.

- Vi kan stadig godt bruge et hold ekstra hænder til noget af det praktiske, siger Allan Grasberger.

Han er for første gang formand for Stafet for Livet i Haslev, og han glæder sig til at byde velkommen til stafetten.

- Opgaven lige nu er at sprede ordet. Minde alle, vi møder, om, at der snart er stafet, og at der er plads til alle, der har lyst til at være med, siger Allan Grasberger.

I skrivende stund er der tilmeldt 23 hold med i alt 163 deltagere.

Byens efterskoler plejer at være trofaste deltagere, og områdets idrætsforeninger tæller også godt med.

Stafet for Livet i Haslev nåede i 2016 op på imponerende 1678 deltagere; blandt de største stafetter på Sjælland.

Forleden mødtes de frivillige for lige at få en peptaltk og en opdatering på stafettens status.

- Vi har stadig brug for folk til at hente skraldespande, flagstænger og kegler på kommunes plads torsdag eller fredag, til at sætte kegler op på banen, til at hjælpe lydmanden med opsætning fredag - og til at sætte flagalléen op på pladsen, fortæller Allan Grasberger.

Alle de andre praktiske forberedelser er der styr på.

- Det er lidt vildt at tænke på, at der kun er en måned til det går løs. Lige her, i parken ved Haslev Gymnasium. Jeg glæder mig, siger Allan Grasberger.

Ligesom det er nu, alle potentielle deltagere skal mindes om muligheden for at være med til Stafet for Livet, så er det også nu, oplysnings-kampagnen om Stafet for Livet skal have op i gear.

- Alle kan være med. Uanset alder, uanset form. Man kan gå eller løbe. Man kan tage é runde, man kan tage mange. Det vigtige er, at man er sammen om stafetten, siger Allan Grasberger.

De frivilliges fællesskab er på plads; nu mangler kun deltagerne.

Stafet for Livet Haslev

Lørdag 21. september klokken 11 til søndag 22. september klokken 11.

I parken ved Midstsjællands Gymnasium, Skolegade, Haslev.

Man kan etablere et hold og deltage dér - eller man kan melde sig som deltager på det åbne hold.

Tilmelding på www.stafetforlivet.dk/stafet/haslev

Det koster 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18.