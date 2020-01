De dybe strenge var porøse og rustne

Hans Krarup afprøvede det nye flygel, da det blev leveret. Og det levede op til forventningerne.

Faxe - 10. januar 2020 kl. 15:04 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flyglet i Kultunariets Festsal har udtjent sin værnepligt, og kommunen fandt derfor penge i budgettet til at købe et nyt. Det bliver indviet til nytårskoncerten på søndag.

Det gamle flygel af mærket Hornung&Møller blev købt som spritnyt i 1964. Det var et »stort skrummel«, som ville koste mange penge at skulle restaurere, siger Hans Krarup, formand i Faxe Kunst- og musikforening.

- Det gamle flygels strenge kunne ikke stemmes længere, fordi de dybe strenge sprang. De var rustne, og man kunne ikke spænde dem mere. Så det var slut. Enten skulle det gamle restaureres, men det ville koste en bondegård, og ellers kunne vi se os om efter et andet. Med gode venners hjælp fandt vi en i Herlev, der havde et godt tilbud, siger formanden.

Det var Faxe Kommune, der finansierede det nye flygel.

- I slutningen af året havde Faxe Kommunen nogle få kroner tilbage på kontoen, og det kunne passende bruges på et brugt flygel, som var blevet istandsat, siger Hans Krarup.

Tysk er godt Det nye flygel er et tysk et fra 70'erne, som er blevet restaureret af Jon Arnø, der holder til i Herlev. Det ville blive alt for dyrt at restaurere det gamle, fordi det var så slidt. I stedet har Jon Arnø fået det med i handlen, og når han er færdig med at restaurere det, får Faxe Kommune tilbudt at købe det tilbage, inden det bliver udbudt til andre.

I bytte for det nye flygel har Jon Arnø overtaget det gamle, som han nu vil restaurere.

Når man er på udkig efter et nyt flygel, handler det om at købe et af god kvalitet. Og der er det en fordel at kigge efter et af tysk mærke, siger Hans Krarup.

- Et Hornung & Møller var også fint i gamle dage, men kvalitetsmæssigt kan det nye flygel klangmæssigt matche det gamle. Vi køber ikke noget kitsch, siger han.

Han fortæller, at man godt kan købe et flygel, der udseendemæssigt ligner et godt flygel, men ikke er det. Det finder man så ud af, fordi de hurtigt går ud af stemning og ikke kan restaureres på samme måde, som dem af kvalitet.

Og et flygel skal kunne holde i mange år, ligesom det de lige har udskiftet, der er fra 1964.

Nye klæder Flyglet skal indvies til nytårskoncerten i Kultunariet i Haslev på søndag den 12. januar. Men allerede en uge inden koncerten, var der udsolgt af billetter. Dog kan man være heldig i døren, siger Hans Krarup.

- De der ikke fik billet kan komme ved døren eller glæde sig til næste koncert med den verdensberømte Andreas Brantelid, siger formanden.

Billetterne er hurtigere udsolgt nu end tidligere, fordi Faxe Kunst- og Musikforening sidste år skiftede over til at sælge billetterne på internettet i stedet for over telefonen. Og det har samtidig åbnet for muligheden om at kunne købe billetter til hele årets planlagte koncerter.

- I gamle dage skulle man ringe til nogle damer fra bestyrelsen, som så skrev folk op på lister. Vi solgte kun billetter fra koncert til koncert, så når den ene koncert var afholdt, lukkede vi op for billetsalget til den næste, fortæller Hans Krarup.

Salget er allerede godt i gang til årets andre koncerter.