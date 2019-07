De cykler for en sag: Afslutning ENDELIG

Se billedserie Håret sidder, som det skal; huen sidder, som den skal . Årets målfoto af to glade ægtefolk efter 1181 kilometer på de danske landeveje - Lars Rasmussen fra Haslev i sadlen på sin cykel, og hustru Bettina lige bagved i en servicebil.Privatfoto

Faxe - 09. juli 2019 kl. 10:52 Af Kathrine Harvey

»Afslutning ENDELIG« står der på kortet over den sidste etape af Team Giv Håb Sydsjællands tour de force med de danske landeveje. Den seneste uge, siden holdet sagde farvel på Haslev torv, har budt på vind og regn, stigninger og styrt, defekter og punkteringer, men stadig med overskud til jokes, til at forsyne sig med depoter af slik i benene af cykelbukserne, til at vise bar »ræv« til servicebilen bagved, og til at hjælpe sine medryttere videre, når bakkerne satte sig i benene.

Avisen har fulgt Lars Rasmussen fra Haslev, som cyklede med på turen med Team Giv Håb Sydsjælland for andet år. Holdet samler penge ind til organisationen Børn, Unge og Sorg.

I år var hans hustru, Bettina, med på et afbud i servicevognen, og de har hver især aflagt rapporter hjem om dagens op- og nedture - krydret med velvalgte billeder fra dagens oplevelser.

Efter en streng tur med mange defekter på cyklerne fredag nåede holdet målet i Middelfart, en del forsinket.

1181 kilometer i sadlen på landevejene blev forceret på én uge. Og alle ryttere, på nær én, kom i mål i Odense lørdag.

Strabadserne til trods synes Lars Rasmussen stadig, at turen har været alle anstrengelserne værd.

Han skal da også i sadlen igen i løbet af ugen, proklamerer han.

- Man skal ikke sige ja til sådan noget her, hvis man vil på cykelferie. Cyklingen er belønningen, for man tager på sådan en tur her for at gøre noget godt for nogle andre, og det er jeg rigtig stolt og glad for, at jeg har været med til at gøre igen i år, siger Lars Rasmussen.

Team Giv Håb-holdene i hele landet cykler for at samle penge ind til børn og unge i sorg. Lars Rasmussen fortalte i avisen om sin egen personlige bevæggrund for netop at støtte op om dén sag, da han kørte for holdet sidste år. Han mistede begge sine forældre som 23-årig.

Han fortæller, at han endnu ikke har overblik over, hvor mange penge Team Giv Håb Sydsjælland samlede ind på dette års tur, men alle holdene samlede samlet over to millioner kroner ind, og det er mere, end der blev samlet ind på turen sidste år.

- Der er tikket bidrag ind på min personlige indsamling, efter optællingen sluttede, og hvis det også er sådan for nogle af de andre, så er vi endnu højere. Det er en god fornemmelse at sidde tilbage med, at mange bække små er med til at gøre en stor forskel for børn og unge, der mister en eller begge forældre, siger Lars Rasmussen.

28 »sponsorer« har skæppet i med beløb til hans indsamling, som er endt på 5.050 kroner.