Danske mestre gav opvisning og gode fif

Faxe - 02. juli 2020

- De er godt nok hurtige...

- Ja, men de har nok også lidt mindre slidgigt end os...

Et par af de mere rutinerede tilskuere var imponeret af, hvad de så i Haslev Tennisklub onsdag eftermiddag. Forståeligt nok.

Inde på banen gav to nykårede danske mestre nemlig opvisning som afslutning på en dag, der også bød på træning med de to gæstende landsholdsspillere.

Søndag blev Karen Barritza fra Birkerød dansk mester i damesingle, og hun vandt også onsdagens enlige sæt mod mixeddouble-mesteren Maria Jespersen fra Gentofte.

7-6 sluttede den underholdende kamp, der bød på både hårdtslåede serveesser, direkte vindere på returneringerne, masser af kraftfulde grundslag, flade baghåndsslice, flotte flugtninger - og slagflugtninger - passerslag, listige stopbolde, smash og sågar baghåndssmash.

Trods nederlaget var »showmanden« Maria Jespersen da også ganske godt tilfreds med præstationen - og med arrangementet som helhed.

- Det er dejligt at være med til at give Haslev Tennisklub den opmærksomhed, som alle klubber fortjener. Det meste foregår jo i København, og det er ikke så tit, at folk her har mulighed for at se os spille. Så det er super, at Tennis Øst forsøger at sprede det lidt ud, siger Maria Jespersen.

- Og jeg kan godt lide at give min glæde ved tennis videre.

Nye måder at spille på

Tidligere spillede Maria Jespersen tennis på fuld tid, men nu har hun færdiggjort sin bachelor-uddannelse i idræt og arbejder som træner i Gentofte Tennisklub.

Erfaringen med trænerrollen var da også tydelig, når hun hersede med de 16 deltagere i den to timer lange session.

Den bød på masser af velfortjent ros - men også ris med et glimt i øjet.

- Jeg kan huske, hvordan det var, da jeg selv spillede mini-tennis, og de dygtige seniorer i klubben så lige gav os fem minutters træning. Men det største dengang var, da jeg var boldbarn til Copenhagen Open og Davis Cup, siger 28-årige Maria Jespersen, der håber at kunne fortsætte på landsholdet et godt stykke tid endnu.

Om afløseren var at finde på banerne i Haslev onsdag, er måske tvivlsomt, men der manglede i hvert fald ikke engagement, når der blev tævet til de gule bolde.

- Jeg har lært nogle andre måder at spille på, end jeg plejer. Nogle andre teknikker, siger 13-årige Isabella Hamrá, der har spillet tennis i fem år og normalt træner fire timer om ugen.

Klub på foryngelseskur

I hele denne uge er Haslev Tennisklub vært for en tennisskole, og formand Flemming Støiholm håber, at det kan være med til at øge interessen for sporten yderligere.

- Vi prøver at forny klubben lidt. Da jeg kom til som formand sidste år, var det en lidt »gammel« klub, som trængte til at blive rusket, siger Flemming Støiholm.

- Tidligere var 70 procent af medlemmerne over 45 år, men nu har vi faktisk god tilgang af juniorer, og vi er så mange, at vi skal til at lave niveauopdelt træning. Derfor er vi også i gang med at uddanne trænere via Dansk Tennis Forbund.

Foreløbig er det dog cheftræner Jens Gylling, der styrer de fleste af løjerne, og han har succes med det såkaldte play & stay koncept, hvor man spiller med bolde, der ikke er lige så hårde som almindelige tennisbolde.

- Det gør det lidt lettere at styre, når man får lidt mere tid. Så skal man ikke hele tiden rende og samle bolde op alle mulige steder, siger Flemming Støiholm, der selv er forholdsvis ny i sporten.

Derfor er han da heller ikke helt på niveau med onsdagens gæster. Endnu.

- Men man udvikler sig jo hele tiden..., siger han med et smil.