Danserne gav den synergi de skulle

- Jeg var mentalt ved at gøre mig klar til at synge min save me-song, men seernes stemmer sagde noget andet end kritikken fra de to andre dommere. Min optræden blev helt, som vi havde tænkt den. Danserne visualiserede en drøm, som jeg havde inde i mit hoved, og det gav programmet en helt ny dimension, mener X Faxtor-deltageren Dan Laursen fra Rønnede, da avisen fanger ham på mobilen hjemme i køkkenet, hvor han er ved at tilberede søndagsfrokost til sin familie. Forældrene fra Fyn kommer også og spiser med.

- Det er skønt, at få dem på besøg. De har ikke været her i fire måneder på grund af X Factor, siger familiefaren, imens hans lille datter kan køres i baggrunden.

- Thomas Blachman kedede sig, og ville gerne have, at du sang noget, hvor din stemme blev presset og udfoldet mere!

- Jeg kan love, at det jeg skal synge på fredag bliver lidt mere energisk, men at være en fantastisk sanger eller en god guitarist handler ikke kun om at lave en masse fraseringer i et stort register. I fredags skulle jeg lægge mit ego til side og akkompagnere de to dygtige dansere, svarer han.