Dannebrog på vej i byrådssalen

Faxe - 08. september 2021

Dansk Folkeparti er generelt store tilhængere af Danmarks nationalflag. Dannebrog optræder sågar i partiets logo, og de seneste år har partiet kæmpet for at få flaget hængt op i alt fra byrådssale til Folketingssalen.

Nu kommer turen så til Faxe Kommune, hvor Eli Jacobi Nielsen til seneste byrådsmøde plæderede for at få flaget hængt op i byrådssalen.

- Dannebrog er et smukt symbol på vores nation, på vores fællesskab og på det, der binder os sammen, ikke mindst den stærke, demokratiske tradition, vi har her i landet, og som vi netop udøver i det her lokale. Derfor ville vi gerne se på muligheden for at få Dannebrog hængt op i byrådssalen, sagde Eli Jacobi Nielsen og understregede, at sagen handler om at få undersøgt mulighederne for at få Dannebrog hængt op, og ikke om selve ophængningen.

Han bliver støttet af resten af flertalsgruppen - dog havde Mikkel Dam fra Liberal Alliance et enkelt forslag til, hvordan man kan undgå at sætte kommunens embedsmænd unødigt i arbejde for at undersøge de mulige, juridiske komplikationer i at hænge et flag op på væggen.

- Hvis man mener, at væggene er lidt kedeligt hvide, så lad os da få noget udsmykning op. Jeg har jo selv som ambition at få mit billede op at hænge i byrådssalen ved siden af de andre borgmesterportrætter, men det ved jeg godt, vi ikke kan beslutte uden folkets hjælp, så lad os lade det blive ved det. Men i stedet for, at vi hele tiden skal bede administrationen om at lave en indstilling og finde argumenter for og imod Dannebrog i en byrådssal, så tænker jeg, at hvis der var flertal for det her i aften, så kunne vi måske aftale, at vi kunne give Ole (Vive red.) bemyndigelsen til at få det hængt op. På den måde spilder vi ikke tiden, men det er bare min holdning, lød det fra Mikkel Dam

Magtens flag Knud Erik Hansen (S) havde været et smut i avisarkiverne for at se, hvad argumenterne har været for og imod lignende forslag i andre kommuner, og han og resten af Socialdemokratiet havde besluttet sig for ikke at støtte op om forslaget.

- I Københavns Kommune er det sendt til drøftelse i gruppeformandskredsen. Her ville Venstre godt være med, hvis EU-flaget kom med. Det ville DF så ikke være med til. I Haderslev besluttede et borgerligt flertal at sige ja. Og der pointerede den socialdemokratiske ordfører Jens Christian Gjesing blandt andet, at i 1854, der sagde kong Christian den 7., at Dannebrog ikke længere skulle være kongens og magtens flag. Det skulle være folkets flag. Det støder Jens Christian Gjesing, at man vil tage Dannebrog ind og gøre det til et synligt symbol på vores magt. Dannebrog skal være på toppen af en flagstang, gerne på en blå baggrund, citerede Knud Erik Hansen og fortsatte:

I Socialdemokratiet er vi enige i, at vi skal holde magtens symboler ude af byrådssalen. I Frankrig har de udover trikoloren også et krucifiks og et billede af præsidenten hængende, og vi vil også være imod, når der sikkert om ikke så længe kommer et forslag om, at vi skal have et billede af monarken op at hænge. Vi har som sådan ikke noget imod at have Dannebrog stående i byrådssalen, men det åbner op for en lang række debatter om fremtidige symboler i byrådssalen, og vi synes, at der er mere presserende ting at diskutere, sagde Knud Erik Hansen.

Hos SF er Ivan Flændsdal også imod at have Dannebrog i byrådssalen - han så nemlig hellere at man diskuterede hele det visuelle udtryk af byrådets hjemmebane.

- Jeg er noget så usædvanligt som royalistisk socialist. Jeg har aftjent min værnepligt dengang muren faldt, jeg har været spejder i 38 år og har sat Dannebrog en milliard gange - minimum. Jeg har festet på en spejderplads i 1992, og så kan man nok regne ud, i hvilken forbindelse det var. Jeg synes, Dannebrog er et fantastisk symbol, jeg synes, det et festligt symbol, og derfor har jeg også været meget ambivalent omkring det, men jeg er nået frem til, at jeg ikke synes, vi skal sætte det op - i hvert fald i første omgang. Så synes jeg, at man blandt gruppeformændene eller i et udvalg kan tage en generel diskussion om, hvordan vi pynter byrådssalen op, lød det fra Ivan Flændsdal

På trods af modstanden fra Socialdemokratiet og SF blev forslaget stemt igennem, og administrationen skal nu finde ud af, om der skulle være noget i vejen for at hænge flaget op i byrådssalen i Haslev.