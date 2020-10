Se billedserie Er Haslev Danmarks smukkeste stationsby? Du kan stemme på din favoritby fra i dag. Foto: Historiske Huse

Faxe - 29. oktober 2020 kl. 12:52 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Historiske Huse åbner i dag konkurrencen om kåringen af Danmarks smukkeste stationsby. Haslev er én af 10 på listen, du kan stemme på.

Et ekspertpanel under organisationen Historiske Huse har målt og vejet 60 danske stationsbyer og er nået frem til, at Haslev er iblandt de 10 allersmukkeste stationsbyer i Danmark.

En stationsby er en by, som er opstået og udviklet omkring jernbanen, og de 10 kandidater er udvalgt efter hvor intakte stationsbygningerne er, der i nogle byer også tæller pakhus, banevandtårn og remise.

Desuden tæller forekomsten af oprindelige bygninger som apotek, købmandsgård, jernbanehotel, skole, mejeri, forsamlingshus, missionshus og småindustri med i vurderingen, og det samme gør, at byens hovedgade har handelsfunktioner med særligt fremtrædende forretningsejendomme.

- Opbygningen af de danske stationsbyer følger en model, hvor man også byggede et posthus. Flere steder kom der også ret hurtigt et mejeri og et hovedgademiljø til, og i Haslev der opført et boligkvarter med flotte store villaer, der vidnede om byens erhvervsmæssige status, siger Johan Hage, der er udviklingschef i Historiske Huse.

- De 10 byer er på hver på deres måde værdige til at vinde konkurrencen, og så handler det for os om at engagerer befolkningen i deres by ved at give dem mulighed for at stemme på den. Du kan stemme en gang pr. ip-nummer, så du kan også stemme fra din telefon, og vores eksperters mening tæller ikke med i den endelige afstemning om de 10 byer, siger Johan Hage.

- Vi håber også, at de respektive kommuner engagerer sig endnu mere i deres stationsby og bevarelsen af den. Omtalen af konkurrencen er vigtig, og måske bliver præmien til vinderen en bænk til byen eller noget lignende. Vi har i tidligere konkurrencer givet plaketter den smukkeste landsby, købstad, almene bolig, præstegård, bondegård, herregård og vandmølle, fortæller han.

Online afstemning begynder i dag på www.historiskehuse.dk, hvor vinderen også offentliggøres fredag den 13. november. Omkring Haslev står der:

»Haslev er opstaet med jernbanens anlæggelse i 1870, hvilket var grundlag for en hastig udvikling af den tidligere landsby med nye funktioner som radhus, tinghus, butikshandel, teater, handværksvirksomheder og industri. Byen udviklede sig omkring stationen og langs handelsgaden Jernbanegade, der strækker sig fra banetraceet til Haslev Kirke. Haslev indeholder mange fine bygningselementer med høje arkitektoniske kvaliteter, herunder gode eksempler pa bade historicisme og Bedre Byggeskik. De bærende elementer i Haslev Midtby knytter sig til det tætte gadeforløb langs Jernbanegade og funktionsbygningerne omkring stationspladsen samt det abne villakvarter mod Haslev Orned og industriomradet med arbejderboliger nord for banen. Den fine station, den pragtfulde købmandsgård overfor og den arkitektoniske lystrejse i både Stationsvejen og den endeløs Jernbanegade.«

- De danske stationsbyer, som skød op langs jernbanen i perioden fra 1880 til 1920, blev ikke anset som nær så fine som havnebyer og købstæder. De blev set ned på af datidens kulturelite, hvor blandt andet forfatter og dronning af den gode smag, Emma Gad, var forfærdet over den blandede og dekorerede stil, som vi i dag kalder for historicisme. Siden er der heldigvis også kommet et mere mildt blik på stationsbyerne, siger Birthe Iuel, der er direktør i Historiske Huse.

Hun håber med konkurrencen at sætte fokus på de helt særlige og uerstattelige kvaliteter, som vi stadig har i mange stationsbyer, og som vi bør passe på i fremtiden.

- Der er stor interesse blandt danskerne for kulturmiljøer, der kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie. Kulturarven skaber livsglæde og fællesskaber og er løftestang for lokal udvikling. Stationsbyerne er rige på netop historiske kulturmiljøer og bygningsarv, og de har et potentiale både nu og i fremtiden, når det gælder bosætning, beskæftigelse og turisme. Og ikke mindst lokal identitet og stolthed uden for de store byer. Derfor skal vi passe godt på vores stationsbyer, siger Birthe Iuel.

Du kan stemme her: https://historiskehuse.dk/hvorfor-danmarks-smukkeste-stationsby/