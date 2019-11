Se billedserie Man kan som sædvanlig møde julemanden i hans hule eller rundt omkring på slottet. Foto: Kathrine Harvey

Danmarks hyggeligste jul

Faxe - 13. november 2019 kl. 08:40 Af Morten Chas Overgaard

Der er efterhånden ikke lang tid til, at den søde juletid går i gang, og uanset om man er typen, der ikke kan vente med at få lov til at hænge pynt op og bage sine egne småkager, eller man bare er glad for gode, lokale specialiteter, så bør man skyde julen i gang på Gisselfeld Kloster. De sidste to weekender i november åbner klosteret nemlig dørene for deres største og mest stolte tradition, når der for 21. gang er juletorv på Gisselfeld.

Charlotte Wagner er tovholder på juletorvet, og hun er sammen med kollegaerne i fuld sving for at få det hele til at spille. Når omkring 20.000 mennesker lægger vejen forbi fordelt hen over de to weekender, skal både parken og klosteret jo tage sig bedst muligt ud.

- Gisselfeld er jo en borg, så vi bruger bål og fakler som belysning for at være tro mod vores historie, og vis man kommer en af de to fredage om aftenen, så er der gjort noget ekstra ud af lyset, så der kommer slottet altså virkelig til sin ret, fortæller hun.

Juletorvet foregår den 15.-17 og den 22.-24. november og der er åbent fredage klokken 15-20 og lørdage og søndage klokken 10-16. Det koster 100 kroner at komme ind for voksne og 30 kroner for børn fra 6-12 år. børn under seks år kommer gratis ind.

Som noget nyt kan voksne desuden købe en kombi-billet, der giver adgang til både juletorvet og Skovtårnet ved Camp Adventure.

Billetter kan købes i døren, og man kan læse meget mere om juletorvet på gisselfelds hjemmeside eller på deres side på Facebook.